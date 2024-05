Pogačar: Šejkov prihod na Giro je potrditev dobrega dela

Še pred začetkom 107. Dirke po Italiji se je v hotelu ekipe Združenih arabskih Emiratov na obrobju Torina pojavil vratar italijanskega nogometnega giganta Juventusa Mattia Perrin . S Tadejem Pogačarjem sta naredila spominsko fotografijo in si izmenjala drese. Srečanja, ki smo jim na rožnati pentlji dnevno priča, saj praktično ne mine dan, ko ne bi vrhunski športnik pripotoval na start ali pa cilj katere od etap in si želel fotografije z vodilnim na uvodni tritedenski dirki sezone.

Tako je pred dvema dnevoma na prelazu Brocon dolgo na spominsko fotografijo čakal evropski prvak v teku na 10.000 metrov Yemaneberhan Yeman Crippa. In nihče tako zelo ne navduši Pogija kot slovenski navijači, ki so ga včeraj dolgo čakali pred hotelom, mnogi med njimi pred napačni izhodom, a so se zato preselili pred avtobus ekipe UAE, kjer jih je kljub vremensko katastrofalnemu jutru pozdravil in mednje razdelil kolesarske kape, nato pa se skupaj z ekipo odpravil na pot proti cilju v Padovi.

A pred njim sta dva najbolj posebna dneva. Karavana se bo najbolj na letošnji preizkušnji približala slovenski meji, vremenska napoved je dobra (v primerjavi z zadnjimi dnevi), zdi se, da bi lahko bili priča novemu romanju Slovencev na kolesarsko dirko. Nekaj, kar bi z energijo napolnilo tri (Jan Tratnik, Domen Novak, Tadej Pogačar) od štirih (Luka Mezgec je z nastopi končal na 13. etapi in se posvetil pripravam na Dirko po Franciji) slovenskih kolesarjev, ki še vztrajajo na Giru.

Prihod šejka v Padovo

Ne zgodi se ravno pogosto, da na dirko pride glavni mecen ekipe, šejk Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri. V preteklosti smo ga že lahko srečali na spomeniški preizkušnji Liege–Bastogne–Liege, na lanski dirki po Franciji je v živo videl zmago Pogačarja na zadnji gorski etapi s ciljem na La Markstein Felleringu včeraj v Padovi.