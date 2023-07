Selektor Murn: Na SP se pripravljamo, kot da bo Pogačar prišel

Končno odločitev o seznamu reprezentantov je Murn sicer napovedal za ponedeljek. Skupaj bo na cestni del prvenstva odpotovalo osem kolesarjev. Kot je razkril, naj bi to ob Tadeju Pogačarju bili še Luka Mezgec , Matevž Govekar , Domen Novak , Tilen Finkšt , Jaka Primožič , Anže Skok in Kristijan Koren .

"Tadeja čakajo zadnji testi, ki jih opravlja v klubu, potem bomo vedeli," je za STA povedal Uroš Murn in dodal: "Nagibamo se bolj k temu, da bo nastopil. Tudi pripravljamo se, kot da Tadej bo v ekipi."

"Če Tadeja ne bo, bomo potem razmišljali, kako in kaj. Tudi naši cilji so zastavljeni s Tadejem v mislih, kar pomeni, da znova ciljamo na vrh," je o ciljih za cestno dirko, ki bo 6. avgusta, povedal Murn.

Kot bolj zahtevnega od vožnje po okoliških hribih je ocenil krog v Glasgowu, ki ga bodo kolesarji prevozili desetkrat v drugi polovici dirke. "Gre za krog v izmeri okoli 14 kilometrov. Tam ni metra ravnine. Ni klancev, ampak je nenehno razgibano, na krog pa je tudi 43 ali 44 ovinkov," je razložil, kaj 6. avgusta čaka kolesarje v borbi za mavrično majico.

Ob tem je dejal, da je bil v času spomladanskega ogleda asfalt v slabem stanju, s precej luknjami in zaradi pogostih padavin tudi precej grob. "Tamkajšnje službe naj bi sicer nekaj preplastile, vendar ni jasno, ali celo progo ali samo kakšen njen del," je dodal.

Ob cestni dirki si slovenska članska moška reprezentanca želi nastopiti še na kronometru, ki bo v soboto, 11. avgusta. A to bo odvisno od Pogačarja. "Vemo, da so v Sloveniji na najvišjem nivoju zmožni kronometer odpeljati Primož Roglič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar. Če bo Tadej imel cilj tudi kronometer, bomo tam z njim nastopili."

Da ju na SP ne bo, sta v preteklih tednih sicer sporočila zmagovalec letošnje dirke po Italiji Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Prvi se bo v naslednjem obdobju osredotočil na priprave na dirko po Španiji, drugi pa je povedal, da na trasi v Glasgowu ne bi imel pravih možnosti za odmeven rezultat.