Sepp Kuss brez nastopa na Touru

Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je tako v lovu na tretjo zaporedno zmago na Touru ostal brez enega najbolj zvestih pomočnikov v karavani. Ob njem bo imel posledično najbolj vidno vlogo še en Američan Matteo Jorgenson, letošnji zmagovalec dirke Pariz–Nica in drugouvrščeni na kriteriju po Dofineji za slovenskim asom Primožem Rogličem. Preostali člani nizozemske zasedbe na Touru bodo Slovenec Jan Tratnik, Belgijca Wout Van Aert in Tiesj Benoot, Nizozemec Wilco Kelderman in Francoz Christophe Laporte.

Kuss je predzadnji dan kriterija po Dofineji odstopil zaradi blagih znakov covida-19. Po tednu dni je bil na dobri poti do popolnega okrevanja, v zadnjih dneh pa je krivulja pridobivanja na moči stagnirala, so sporočili iz nizozemske ekipe.