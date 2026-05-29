Sepp Kuss po skoraj treh letih do etapne zmage, in to kraljevske

Za nizozemsko ekipo je bil popoln dan, saj je Vingegaard dva dni pred zadnjo etapo v Rimu zlahka ohranil prednost več kot štirih minut v skupnem seštevku. Kuss, ki je bil del ubežnikov, je dva kilometra pred ciljem te naporne gorske etape ujel in prehitel Italijana Giulia Cicconeja. 31-letni Američan, ki je že zmagovalec etap na dirkah po Franciji in Španiji, je postal 116. kolesar v zgodovini, ki je dvignil roke v znak etapne zmage na vseh treh največjih tritedenskih dirkah. Kussa zelo dobro poznajo tudi slovenski kolesarski navdušenci. Američan je rezal zrak tudi za slovenskega asa Primoža Rogliča, ko je bil ta pri ekipi Jumbo-Visma.

Sepp Kuss FOTO: AP

Američan je bil najhitrejši v 19. etapi v dolomitski etapi Gira d'Italia, od Feltreja do Piani di Pezze, dolgi 151 kilometrov. Končal je pred članoma Lidl-Treka Kanadčanom Derekom Gee-Westom in Italijanom Cicconejem, ki je prevzel modro majico za najboljšega hribolazca. Danes peti Vingegaard (+0:39) je ohranil vodstvo v skupnem seštevku pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon), ki zaostaja štiri minute in tri sekunde. Avstralec Jay Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe), nekdanji zmagovalec Gira, je prehitel Nizozemca Thymena Arensmana (Ineos) in po novem zaseda tretje mesto v razvrstitvi italijanske pentlje. Danski zvezdnik Vingegaard, star 29 let, je vse bolj prepričan, da bo po dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter Vuelti leta 2025 prvič postal tudi zmagovalec skupnega seštevka dirke po Italiji Gira in utrdil svoj sloves drugega najboljšega kolesarja na svetu za slovenskim superzvezdnikom Tadejem Pogačarjem, ki bo nastopil na Touru.

Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia

Kolesarji so morali premagati šest vzponov, vključno z 2233 metrov visokim Passo Giaom, najvišjo točko 109. Gira d'Italia. Velika skupina pobeglih je dolgo časa dominirala na dirki, vendar jim Vingegaardova ekipa Visma ni nikoli dovolila, da bi pridobili več kot tri minute prednosti. Kuss, eden od pobeglih kolesarjev, je končno prevzel pobudo na zadnjem vzponu. Čeprav je bil vzpon dolg le pet kilometrov, je imel povprečni naklon 9,7 odstotka. Na začetku etape je odstopil eden od vodilnih kolesarjev Gira Ekvadorec Jhonatan Narvaez. Zmagovalec treh etap na letošnjem Giru je bil prejšnji dan na poti do ekipnega avtobusa udeležen v manjši nesreči in se je posledično slabo počutil. Narvaez je zmagal na četrti, osmi in 11. etapi. V soboto bo na sporedu zadnja gorska preizkušnja, kjer bi moral Vingegaard teoretično brez težav osvojiti skupno zmago. Prvih 130 od 200 kilometrov med Huminom in zimskim športnim središčem Piancavallo je večinoma ravninskih. Nato se morajo kolesarji dvakrat spopasti s 14,5-kilometrskim vzponom do cilja. Skupaj bodo premagali 3750 metrov višinske razlike, kar je približno 1000 metrov manj kot na današnji kraljevi etapi. Tradicionalno se vodilnega mesta na zadnji etapi v Rimu ne napada več.

* Izidi, 19. etapa (Feltre - Alleghe, 151 km):

1. Sepp Kuss (ZDA/Visma lease a bike) 4:28:33 2. Derek Gee-West (Kan/Lidl-Trek) +0:13 3. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 0:36 4. Felix Gall (Avt/Decathlon) 0:39 5. Jonas Vingegaard (Dan/Visma lease a bike) 0:39 6. Jai Hindley (Avs/Red Bull Bora hansgrohe) 0:43 ...

* skupno: