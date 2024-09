Si predstavljate peto zmago na Vuelti? Skušam si predstavljati, kako ...

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je za krajši čas postavil vrtenje pedal v drugi plan in se osredotočil na tisto, za kar je med sezono zelo malo časa – vzel si je čas za družino, preživljanje časa v družbi soproge in sinov pa je po naporni tritedenski dirki in zmagi na 79. izvedbi Vuelte tisto, kar nujno potrebuje, da si nabere moči za naslednje podvige. Povezani so z nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo, kot vse kaže, nastopil v vožnji na čas (uradno potrditev še čakamo) in tudi na cestni dirki.

Na Pirenejskem polotoku pa sta ljudi bolj kot njegov nastop v slovenskem dresu zanimali prihodnost in preteklost, povezana z bojem za rdečo majico zmagovalca generalne razvrstitve dirke po Španiji.