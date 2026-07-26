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Kolesarstvo

Sklepno poglavje Toura: Pogačar na pragu pete skupne zmage

Pariz, 26. 07. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Tadej Pogačar

Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana s 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar ima skupno 6:26 minute naskoka pred Remcom Evenepoelom, medtem ko Isaac del Toro zaostaja 9:42 minute, a je pred četrtouvrščenim Paulom Seixasom prednost povečal na 2:14 minute. Pogačarju se obeta peta skupna zmaga, s čimer se bo na vrhu večne lestvice pridružil Jacquesu Anquetilu, Bernardu Hinaultu, Eddyju Merckxu in Miguelu Indurainu.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

V Parizu bosta 113. izdajo Toura končala še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič. Predvsem slednjemu trasa zadnje etape ustreza, lani je tam končal na tretjem mestu. Zadnji dan se bodo kolesarji merili na spremenjeni in skrajšani trasi, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območja v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi.

Profil zadnje etape dirke po Franciji
Profil zadnje etape dirke po Franciji
FOTO: X

Kolesarje tako najprej čakata dodatna dva kroga okoli Elizejskih poljan, zadnji del trase pa ostaja nespremenjen s trikratnim prečkanjem Montmartra. Po zadnjem sledi še dobrih deset kilometrov do cilja. Etapa se bo začela ob 17.50 in končala okrog 19.50.

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