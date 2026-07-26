Sklepno poglavje Toura: Pogačar na pragu pete skupne zmage

Tadej Pogačar ima skupno 6:26 minute naskoka pred Remcom Evenepoelom, medtem ko Isaac del Toro zaostaja 9:42 minute, a je pred četrtouvrščenim Paulom Seixasom prednost povečal na 2:14 minute. Pogačarju se obeta peta skupna zmaga, s čimer se bo na vrhu večne lestvice pridružil Jacquesu Anquetilu, Bernardu Hinaultu, Eddyju Merckxu in Miguelu Indurainu.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

V Parizu bosta 113. izdajo Toura končala še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič. Predvsem slednjemu trasa zadnje etape ustreza, lani je tam končal na tretjem mestu. Zadnji dan se bodo kolesarji merili na spremenjeni in skrajšani trasi, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območja v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi.

Profil zadnje etape dirke po Franciji FOTO: X