Skoraj izgubil življenje, se čudežno vrnil in izstrelil v orbito

Ta zgodovinski mejnik je Jakobu Omrzelu uspel 3. septembra 2026, ko je z izjemno solo vožnjo pokoril konkurenco na zelo zahtevni gorski etapi Dirke po Španiji s ciljem na Calar Altu. Z 20 leti in 166 dnevi je s prestola najmlajšega slovenskega etapnega zmagovalca izrinil celo velikega Tadeja Pogačarja, med drugim petkratnega zmagovalca dirke po Franciji in hkrati glavnega osmoljenca letošnje Vuelte.
Športna pot rojenega Novomeščana je zgodba o izjemnem talentu, pa tudi o neverjetni mentalni moči in vrnitvi, ki presega zgolj športne rezultate. Jakob Omrzel je že v mladinskih kategorijah veljal za izvenserijskega kolesarja. Dvakrat je postal mladinski državni prvak, svetovno kolesarsko javnost pa je nase resneje opozoril spomladi leta 2024, ko je osvojil prestižno dirko Pariz–Roubaix za mladince.
Nesreča, ki je šokirala Slovenijo, in epska vrnitev "med žive", ki ji ni para
Na današnji dan pred dvema letoma, 4. septembra 2024, je na mladinski dirki Giro della Lunigiana v Italiji doživel strahovit padec. Pri visoki hitrosti je trčil v varnostnika, padec pa je bil tako silovit, da je utrpel srčni zastoj. Življenje mu je s takojšnjim oživljanjem rešil zdravnik, ki je bil po naključju med gledalci. Po umetni komi in hudih poškodbah glave ter prsnega koša je pokazal levjesrčno voljo do rehabilitacije in se ekspresno vrnil na kolo.
Leta 2025 se je pridružil razvojni ekipi Bahrain Victorious Development Team. Pri rosnih 19 letih je šokiral domačo sceno v Celju in postal slovenski članski državni prvak na cestni dirki. V isti sezoni je dosegel še eno izjemno zmago, in sicer na dirki Giro Next Gen (mladinski Giro d'Italia), kjer je osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.
Vstop na največji oder in senzacija na Vuelti 2026
V letu 2026 je Omrzel debitiral na tritedenskih dirkah kot najmlajši kolesar na celotni Dirki po Španiji. Po nesrečnem odstopu Tadeja Pogačarja na osmi etapi je Slovenija hitro dobila novega junaka. Na 12. etapi se je Omrzel prebil v beg, nato pa 12 kilometrov pred ciljem eksplodiral na zaključnem gorskem vzponu, se otresel vseh zasledovalcev in s skoraj dvema minutama prednosti samostojno prečkal ciljno črto.
S tem rezultatom se je v skupnem seštevku Vuelte 2026 zavihtel celo na trenutno 6. mesto in se tako bori za visoka mesta ter belo majico najboljšega mladega kolesarja. Omrzel s svojo prepoznavno umirjenostjo in racionalnostjo na kolesu dokazuje, da je Slovenija dobila novo kolesarsko zvezdo, ki bo nekega dne po Pogačarjevem sestopu s svetovnega prestola ohranila status kolesarske velesile.
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