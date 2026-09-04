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Kolesarstvo

Skoraj izgubil življenje, se čudežno vrnil in izstrelil v orbito

Ljubljana, 04. 09. 2026 08.21 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
A.V.
Jakob Omrzel

Jakob Omrzel (20) je z zmago na brutalni 12. etapi na letošnji Dirki po Španiji postal najmlajši slovenski kolesar z etapno zmago na tritedenskih dirkah (Grand Tourih) in tako znova potrdil, da gre za enega najbolj izstopajočih in obetavnih draguljev slovenskega kolesarstva.

Portret Jakoba Omrzela:- Rojstvo: 21. marec 2006 v Novem mestu- Vzdevek: "Mrzu"- Trenutna ekipa: Bahrain Victorious (v mladinskih vrstah je začel pri Adria Mobil)- Tip kolesarja: Vsestranski kolesar z vrhunskimi sposobnostmi za zahtevne gorske vzpone in enodnevne klasike.

Ta zgodovinski mejnik je Jakobu Omrzelu uspel 3. septembra 2026, ko je z izjemno solo vožnjo pokoril konkurenco na zelo zahtevni gorski etapi Dirke po Španiji s ciljem na Calar Altu. Z 20 leti in 166 dnevi je s prestola najmlajšega slovenskega etapnega zmagovalca izrinil celo velikega Tadeja Pogačarja, med drugim petkratnega zmagovalca dirke po Franciji in hkrati glavnega osmoljenca letošnje Vuelte.

Športna pot rojenega Novomeščana je zgodba o izjemnem talentu, pa tudi o neverjetni mentalni moči in vrnitvi, ki presega zgolj športne rezultate. Jakob Omrzel je že v mladinskih kategorijah veljal za izvenserijskega kolesarja. Dvakrat je postal mladinski državni prvak, svetovno kolesarsko javnost pa je nase resneje opozoril spomladi leta 2024, ko je osvojil prestižno dirko Pariz–Roubaix za mladince.

Največji uspehi v (dozdajšnji) karieri Jakoba Omrzela:
2024 - Pariz–Roubaix (mladinci) - 1. mesto
2025 - Državno prvenstvo Slovenije (člani) - 1. mesto (cestna dirka)
2025 - Giro Next Gen - skupni zmagovalec (bela majica)
2026 - Dirka po Španiji - zmagovalec 12. etape (Calar Alto) 

2026 - zgodovinski mejnik - najmlajši slovenski zmagovalec etape na Grand Tourih

Nesreča, ki je šokirala Slovenijo, in epska vrnitev "med žive", ki ji ni para

Na današnji dan pred dvema letoma, 4. septembra 2024, je na mladinski dirki Giro della Lunigiana v Italiji doživel strahovit padec. Pri visoki hitrosti je trčil v varnostnika, padec pa je bil tako silovit, da je utrpel srčni zastoj. Življenje mu je s takojšnjim oživljanjem rešil zdravnik, ki je bil po naključju med gledalci. Po umetni komi in hudih poškodbah glave ter prsnega koša je pokazal levjesrčno voljo do rehabilitacije in se ekspresno vrnil na kolo.

Leta 2025 se je pridružil razvojni ekipi Bahrain Victorious Development Team. Pri rosnih 19 letih je šokiral domačo sceno v Celju in postal slovenski članski državni prvak na cestni dirki. V isti sezoni je dosegel še eno izjemno zmago, in sicer na dirki Giro Next Gen (mladinski Giro d'Italia), kjer je osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Jakob Omrzel je prehodil trnovo pot do kolesarskih zvezd.
Jakob Omrzel je prehodil trnovo pot do kolesarskih zvezd.
FOTO: Profimedia

Vstop na največji oder in senzacija na Vuelti 2026

V letu 2026 je Omrzel debitiral na tritedenskih dirkah kot najmlajši kolesar na celotni Dirki po Španiji. Po nesrečnem odstopu Tadeja Pogačarja na osmi etapi je Slovenija hitro dobila novega junaka. Na 12. etapi se je Omrzel prebil v beg, nato pa 12 kilometrov pred ciljem eksplodiral na zaključnem gorskem vzponu, se otresel vseh zasledovalcev in s skoraj dvema minutama prednosti samostojno prečkal ciljno črto.

S tem rezultatom se je v skupnem seštevku Vuelte 2026 zavihtel celo na trenutno 6. mesto in se tako bori za visoka mesta ter belo majico najboljšega mladega kolesarja. Omrzel s svojo prepoznavno umirjenostjo in racionalnostjo na kolesu dokazuje, da je Slovenija dobila novo kolesarsko zvezdo, ki bo nekega dne po Pogačarjevem sestopu s svetovnega prestola ohranila status kolesarske velesile.

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Po odstopu Pogačarja na vrhu Slovenec. To ni Roglič ...

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KOMENTARJI18

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
04. 09. 2026 11.10
Še enkrat bravo mladenič za vrhunski rezultat. Španci, Italijani, Belgijci, (ter Gape ,sosed naš, veliki poznavalec ter komentator )ter druge velesile so na aparatih, še dolgo bo Slovenija krojila vrh svetovnega kolesarstva.
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0 0
prost1
04. 09. 2026 11.01
Fantastično, užival sem na kavču. Prav neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič,.... je pa Omrzel.
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+4
4 0
blef
04. 09. 2026 10.57
Skoraj tri minute prednosti in ne skoraj dve kot piše.
Odgovori
+4
4 0
Tetrapan89
04. 09. 2026 10.53
izjemno, vsa čast.
Odgovori
+4
4 0
luna.3
04. 09. 2026 10.29
Izjemen, čestitke!
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+3
6 3
finest5nancy
04. 09. 2026 10.20
Še veliko srečno prevoženih kilometrov in lepih rezultatov. 🍀
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+3
7 4
majsterinegasrat
04. 09. 2026 10.15
herojsko
Odgovori
+4
9 5
Pomladni cvet
04. 09. 2026 10.12
pogi se lahko skrije proti njemu
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-13
1 14
majsterinegasrat
04. 09. 2026 10.16
to kar si napisal je pač velika neumnost.
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+7
8 1
FIRBCA
04. 09. 2026 10.28
Pomladni cvet . je ze odpadu pa se ti se drzi daljinca da ne pades iz kavca saj mami ti bo kmal nove kokice prinesla.
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+4
5 1
Grdoba
04. 09. 2026 10.40
Tu si čudež...skrij se
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-1
0 1
rok1211
04. 09. 2026 10.09
noro..
Odgovori
-1
3 4
sabro4
04. 09. 2026 10.09
fantastično Jakob, hvala za to!!!!!!
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+2
6 4
Tomaz Korosec
04. 09. 2026 10.05
Mi je zelo žal za Pogačarjevo poškodbo, a posredno omogočil Omrzelu zgodovinski dosežek. Upam da še Roglič da vse od sebe.
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+3
9 6
borjac
04. 09. 2026 10.02
Bravoooooo Slovenski mladenič Jakob , naj bo svetla in zmagovita tvoja pot , čestitke !!!
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+6
10 4
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