Skoraj izgubil življenje, se čudežno vrnil in izstrelil v orbito

Portret Jakoba Omrzela:- Rojstvo: 21. marec 2006 v Novem mestu- Vzdevek: "Mrzu"- Trenutna ekipa: Bahrain Victorious (v mladinskih vrstah je začel pri Adria Mobil)- Tip kolesarja: Vsestranski kolesar z vrhunskimi sposobnostmi za zahtevne gorske vzpone in enodnevne klasike.

Ta zgodovinski mejnik je Jakobu Omrzelu uspel 3. septembra 2026, ko je z izjemno solo vožnjo pokoril konkurenco na zelo zahtevni gorski etapi Dirke po Španiji s ciljem na Calar Altu. Z 20 leti in 166 dnevi je s prestola najmlajšega slovenskega etapnega zmagovalca izrinil celo velikega Tadeja Pogačarja, med drugim petkratnega zmagovalca dirke po Franciji in hkrati glavnega osmoljenca letošnje Vuelte. Športna pot rojenega Novomeščana je zgodba o izjemnem talentu, pa tudi o neverjetni mentalni moči in vrnitvi, ki presega zgolj športne rezultate. Jakob Omrzel je že v mladinskih kategorijah veljal za izvenserijskega kolesarja. Dvakrat je postal mladinski državni prvak, svetovno kolesarsko javnost pa je nase resneje opozoril spomladi leta 2024, ko je osvojil prestižno dirko Pariz–Roubaix za mladince.

Največji uspehi v (dozdajšnji) karieri Jakoba Omrzela:

2024 - Pariz–Roubaix (mladinci) - 1. mesto

2025 - Državno prvenstvo Slovenije (člani) - 1. mesto (cestna dirka)

2025 - Giro Next Gen - skupni zmagovalec (bela majica)

2026 - Dirka po Španiji - zmagovalec 12. etape (Calar Alto) 2026 - zgodovinski mejnik - najmlajši slovenski zmagovalec etape na Grand Tourih

Nesreča, ki je šokirala Slovenijo, in epska vrnitev "med žive", ki ji ni para

Na današnji dan pred dvema letoma, 4. septembra 2024, je na mladinski dirki Giro della Lunigiana v Italiji doživel strahovit padec. Pri visoki hitrosti je trčil v varnostnika, padec pa je bil tako silovit, da je utrpel srčni zastoj. Življenje mu je s takojšnjim oživljanjem rešil zdravnik, ki je bil po naključju med gledalci. Po umetni komi in hudih poškodbah glave ter prsnega koša je pokazal levjesrčno voljo do rehabilitacije in se ekspresno vrnil na kolo. Leta 2025 se je pridružil razvojni ekipi Bahrain Victorious Development Team. Pri rosnih 19 letih je šokiral domačo sceno v Celju in postal slovenski članski državni prvak na cestni dirki. V isti sezoni je dosegel še eno izjemno zmago, in sicer na dirki Giro Next Gen (mladinski Giro d'Italia), kjer je osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Jakob Omrzel je prehodil trnovo pot do kolesarskih zvezd. FOTO: Profimedia

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