Bizarno skrajšanje trase na Touru zaradi izbruha bolezni pri govedu

Organizatorji dirke po Franciji so pred 19. etapo sporočili pomembno spremembo trase. Zaradi izbruha nalezljive bolezni pri govedu na območju prelaza Col des Saisies so v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sprejeli odločitev, da se vzpon na omenjeni prelaz izpusti. Na prizadetem območju je bilo treba preventivno usmrtiti živali, zaradi česar so se organizatorji želeli izogniti dodatnemu pritisku na tamkajšnje kmete ter ohraniti nemoten potek dirke.