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Kolesarstvo

Slavje v ekipi Urške Žigart po etapni zmagi na dirki po Franciji

Lyon, 06. 08. 2026 19.11 pred 3 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
STA
Kim Le Court-Pienaar

Kapetanka ekipe AG Insurance Soudal, katere članica je tudi Slovenka Urška Žigart, Kim Le Court-Pienaar iz Mauritiusa, je zmagovalka šeste etape kolesarske dirke po Franciji.

Tridesetletna Kim Le Court-Pienaar je svojo drugo zmago na dirkah po Franciji dosegla v sprintu skupine osmih kolesark. Druga na 153 km dolgi preizkušnji med Montbrisonom in Tournon-sur-Rhonom je bila domačinka Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly), tretja pa Nizozemka Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech).

"Danes je bilo res noro. Imela sem tehnične težave na začetku dirke, zato sem morala menjati kolo in precej zaostala. Ekipa je bila fenomenalna, spravila me je nazaj v igro, in čeprav sem bila v zaključku povsem izmučena, sem ravno zaradi napora vseh mojih kolegic iz sebe iztisnila zadnje atome moči in uspela. To je velika zmaga za našo ekipo," je v cilju dejala zmagovalka.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Instagram

Urška Žigart, za katero je to prva preizkušnja po poškodbi sredi junija na dirki po Švici, je bila zaradi želodčnih težav, ki so jo pestile v prvih dneh dirke, znova zadržana. Zasedla je 74. mesto z več kot 15 minutami zaostanka, tako da v skupnem seštevku ostaja v drugi polovici nastopajočih.

Rumeno majico vodilne je zadržala Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ki ima 14 sekund prednosti pred Nizozemko Demi Vollering (FDJ-United Suez).

V petek je na sporedu kraljevska etapa devetdnevne dirke po Franciji. Kolesarke čaka 146,8 kilometra, 3500 višinskih metrov in zaključni vzpon na legendarni Mont Ventoux.

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KOMENTARJI4

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Šumsko voče
07. 08. 2026 13.04
In kaj je urska prispevala k temu uspehu?nic.
Odgovori
0 0
GUNDABAD
07. 08. 2026 08.30
ja in kaj je ona naredila pri temu, nič od nič, če prepeva pred avtobusom, to sam neko pozornost išče :)
Odgovori
+0
2 2
dark Cat
06. 08. 2026 21.59
Zigart je ze v cilju?
Odgovori
+0
1 1
GUNDABAD
07. 08. 2026 08.30
je sam alora pride vč ksnu :) :)
Odgovori
+0
1 1
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