Slavje v ekipi Urške Žigart po etapni zmagi na dirki po Franciji

Tridesetletna Kim Le Court-Pienaar je svojo drugo zmago na dirkah po Franciji dosegla v sprintu skupine osmih kolesark. Druga na 153 km dolgi preizkušnji med Montbrisonom in Tournon-sur-Rhonom je bila domačinka Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly), tretja pa Nizozemka Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech).
"Danes je bilo res noro. Imela sem tehnične težave na začetku dirke, zato sem morala menjati kolo in precej zaostala. Ekipa je bila fenomenalna, spravila me je nazaj v igro, in čeprav sem bila v zaključku povsem izmučena, sem ravno zaradi napora vseh mojih kolegic iz sebe iztisnila zadnje atome moči in uspela. To je velika zmaga za našo ekipo," je v cilju dejala zmagovalka.
Urška Žigart, za katero je to prva preizkušnja po poškodbi sredi junija na dirki po Švici, je bila zaradi želodčnih težav, ki so jo pestile v prvih dneh dirke, znova zadržana. Zasedla je 74. mesto z več kot 15 minutami zaostanka, tako da v skupnem seštevku ostaja v drugi polovici nastopajočih.
Rumeno majico vodilne je zadržala Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ki ima 14 sekund prednosti pred Nizozemko Demi Vollering (FDJ-United Suez).
V petek je na sporedu kraljevska etapa devetdnevne dirke po Franciji. Kolesarke čaka 146,8 kilometra, 3500 višinskih metrov in zaključni vzpon na legendarni Mont Ventoux.
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