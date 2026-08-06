Slavje v ekipi Urške Žigart po etapni zmagi na dirki po Franciji

Tridesetletna Kim Le Court-Pienaar je svojo drugo zmago na dirkah po Franciji dosegla v sprintu skupine osmih kolesark. Druga na 153 km dolgi preizkušnji med Montbrisonom in Tournon-sur-Rhonom je bila domačinka Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly), tretja pa Nizozemka Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech).

"Danes je bilo res noro. Imela sem tehnične težave na začetku dirke, zato sem morala menjati kolo in precej zaostala. Ekipa je bila fenomenalna, spravila me je nazaj v igro, in čeprav sem bila v zaključku povsem izmučena, sem ravno zaradi napora vseh mojih kolegic iz sebe iztisnila zadnje atome moči in uspela. To je velika zmaga za našo ekipo," je v cilju dejala zmagovalka.