'Šlo je na polno in bilo je noro tudi zaradi slovenskih gledalcev ob cesti'

Triintridesetletni Michal Kwiatkowski je s sijajnim vzpenjanjem iz ubežne skupine prišel do 31. zmage v karieri. Svetovni prvak s cestne dirke pred devetimi leti v Španiji je drugič slavil etapno zmago na Touru, prvič mu je to uspelo pred tremi leti.

"To je bila nora izkušnja. Imel sem najboljše noge v celotni karieri. Ko sem prišel v beg, sem mislil, da je to zgolj brezplačna vstopnica do zadnjega vzpona. Enostavno nisem verjel, da se bomo pomerili za etapno zmago. Ekipa emiratov je močno pritiskala, a iskreno ni lahko loviti tako številčne skupine po ravnem 100 km. Nisem verjel, da je to mogoče, a tukaj sem," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Kwiatkowski.

V skupnem seštevku je razlika na vrhu še nekoliko manjša. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se je s silovitim napadom okoli 500 metrov pred koncem vendarle malce odlepil branilcu zmage in ciljno črto prečkal kot tretji s 50 sekundami zaostanka za Kwiatkowskim. S tem je pridobil še štiri bonifikacijske sekunde.