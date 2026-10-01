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Kolesarstvo

Slovenec bo kolo zamenjal za ugleden položaj pri Red Bullu

Ljubljana, 01. 10. 2026 15.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Luka Mezgec

Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja, je potrdil izkušeni Kranjčan. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu.

Luka Mezgec
Luka Mezgec
FOTO: Profimedia

Luka Mezgec je bil v zadnjih letih zaradi številnih izkušenj nepogrešljiv člen ekipe Jayco AlUla ter njen cestni kapetan in mentor mlajšim kolesarjem. V karavani je užival velik ugled, takoj po koncu športne poti pa bo prevzel vlogo športnega direktorja pri eni najbolj ambicioznih ekip, Red Bullu. V njej letos dirkata Primož Roglič in Jan Tratnik, a bo od naslednje sezone v ekipi le še Tratnik, ki ima pogodbo do konca sezone 2028.

Pri Red Bullu, ki še ni potrdil novice o imenovanju Mezgeca za športnega direktorja, so med izpostavljenimi tekmovalci belgijski as Remco Evenepoel, Nemec Florian Lipowitz, Italijan Giulio Pellizzari, Avstralec Jai Hindley in številni drugi. Mezgec je bil vse od leta 2013 član svetovne serije, potem ko se je k ekipi Gianta preselil iz kranjske Save, zadnjo dirko za svojo ekipo Jayco AlUla, v kateri je bil zadnjih deset let, pa je pred tedni odpeljal v Belgiji.

Luka Mezgec
Luka Mezgec
FOTO: Aljoša Kravanja

To sezono je Mezgec zbral 43 tekmovalnih dni, najvišje pa je posegel na dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih, ko je bil v sprintu pete etape četrti. Nekaj dni kasneje je bil še osmi, to sta tudi njegovi zadnji uvrstitvi med deseterico med elito kolesarstva. Bil je tudi del reprezentance na nedavnem svetovnem prvenstvu v Montrealu, kjer je opravljal vlogo pomočnika in kasneje odstopil. Njegov zadnji tekmovalni nastop v karieri bo na domačem EP na trasi med Ljubljano in Šenčurjem v nedeljo.

Mezgec je v karieri nastopil na 16 tritedenskih preizkušnjah in 22 spomenikih. Največji uspeh je doživel na dirki po Italiji leta 2014, ko je v Trstu v zadnji etapi premagal vso konkurenco. Klubsko kariero bo končal z 19 zmagami, nazadnje je bil najboljši na dirki po Poljski v sezoni 2019, ko je dobil dve etapi. Tudi na domači slovenski pentlji je bil dvakrat najboljši, in sicer v etapah dirke leta 2017 in 2019.

Enkrat je postal tudi državni prvak na cestni dirki (2017). Istega leta je v edinstvenem trojčku združil še državna naslova v gorskem kolesarstvu in ciklokrosu.

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luka mezgec red bull športni direktor

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