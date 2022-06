Slovenec zmagovalec na avdiciji za najboljšega mehanika Jumbo-Visme

Nizozemska kolesarska ekipa Jumbo-Visma ima v svojih vrstah tudi enega najboljših kolesarjev na svetu, Primoža Rogliča. V sodelovanju z glavnim sponzorjem, Vismo, so prvič v zgodovini z avdicijo iskali novega mehanika, ki se bo pridružil ekipi.

Prijavilo se je več kot 200 kandidatov iz 16 držav, v finale so se prebili le štirje. Od tega dva Slovenca, Jan Bevc in Urban Ferenčak.

Mladi Slovenec si je z zmago na avdiciji zagotovil enoletno pogodbo pri nizozemski ekipi. Bevc, ki je bil zadnje leto mehanik pri novomeški kolesarski ekipi Adria-Mobil, je za Siol povedal: "Rekel sem si, da bom za šalo poizkusil, pa bom videl, kaj bo."

Najprej je moral ekipi poslati svoj življenjepis, nato so naredili ožji izbor. Sledilo je preverjanje licenc prijavljenih mehanikov, na podlagi katerih so izbrali naslednjih desetih kandidatov, poklicali so jih in izbrali štiri, ki so odpotovali na Nizozemsko.

Zatem je sledil praktični del avdicije, na katerem je premagal vse tri mehanike. Enaindvajsetletnik je za nagrado prejel pozlačen zaboj z orodjem in enoletno pogodbo pri ekipi Jumbo-Visma.