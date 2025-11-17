Slovenija bo leta 2026 gostila evropsko kolesarsko prvenstvo

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico Della Casa ter predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović so danes v Ljubljani podpisali pogodbo o organizaciji evropskega prvenstva v Sloveniji, ki bo na sporedu med 3. in 7. oktobrom leta 2026.

Evropska kolesarska zveza (UEC) je konec septembra razkrila, da bo Slovenija leta 2026 gostila najboljše kolesarje stare celine, naslov pa bo na domačih cestah predvidoma branil Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar, evropski prvak

Kandidaturo je sicer že nekaj tednov prej napovedala Kolesarska zveza Slovenije s podporo slovenske vlade, ki je takrat prižgala zeleno luč po soglasju ministrskega zbora za možnost sofinanciranja dogodka. Danes so vse strani še slovesno obeležile trenutek na podpisu pogodbe o organizaciji tekmovanja. To se bo drugače kot v zadnjih letih začelo s cestnimi dirkami in končalo z vožnjami na čas, potem ko se bodo številni vrnili s SP v kanadskem Montrealu, ki bo med 20. in 27. septembrom. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović je ob podpisu pogodbe z ministrstvom znova poudaril, da želja po organizaciji v krovni zvezi tli že dlje časa, potem ko slovensko cestno kolesarstvo doživlja svetle trenutke enega za drugim zavoljo zvezdnikov, kot so Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in drugi.

Primož Roglič

"Vesel sem in ponosen, da smo v Slovenijo pripeljali EP v kolesarstvu. Imeli bomo možnost spremljati napete boje najboljših kolesark in kolesarjev na svetu, saj večina teh prihaja iz Evrope. Še posebej pa sem vesel, da bomo lahko naše najboljše kolesarje in kolesarke spremljali v domačih zelenih dresih. Kolesarsko prvenstvo je zahvala in priznanje vsem delavcem v kolesarstvu, ki že več kot stoletje gradijo uspešno slovensko kolesarsko zgodbo," je po podpisu pogodbe poudaril Marđonović. "S tem podpisom smo naredili veliko stvar za slovensko kolesarstvo. Slovenija je športni narod, v kolesarstvu pa smo v zadnjih letih napravili preboj, ki si ga niti v sanjah nismo znali predstavljati. Vesel bom, ko bomo na slovenskih cestah videli vse te izjemne kolesarje s Pogačarjem, Rogličem, Mohoričem in ostalimi vrhunskimi športnicami in športniki na čelu," pa je dodal minister Matjaž Han. "To bo priložnost, da se znova pokažemo kot dober organizator in da pokažemo lepote naše Slovenije. Država bo z velikim veseljem prispevala sredstva za Kolesarsko zvezo Slovenije. Več kot 30 let že znamo organizirati dirko po Sloveniji in veselim se dobrih dirk ter verjamem, da bodo slovenske zastave visoko plapolale," je še dodal Han.

Matej Mohorič