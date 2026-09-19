Slovenija ima aduta manj: Omrzel ne bo nastopil na SP

Jakob Omrzel FOTO: Profimedia

Prvi del reprezentance je v Montreal prispel v sredo pozno zvečer in se pridružil Janu Tratniku, ki je z ožjo ekipo Kolesarske zveze Slovenije tam že od zaključka velike nagrade Montreala. "V četrtek so kolesarji opravili krajše treninge, v petek pa je uradni trening na trasi kronometrov," so sporočili iz slovenske kolesarske odprave v Kanadi, ki je nastanjena v Bromontu, kjer imajo tekmovalci odlične pogoje za trening.

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Po informacijah strokovnega vodstva slovenske odprave bo obetavni Omrzel po uspešnem debiju na dirki po Španiji, na kateri je slavil etapno zmago in v skupnem seštevku končal na sedmem mestu, zaradi regeneracije izpustil nastop na prvenstvu v Kanadi.

Zaradi poškodbe bosta manjkala tudi prvi zvezdnik kolesarskega športa Tadej Pogačar in Urška Žigart. Prvenstvo se bo začelo v nedeljo z vožnjami na čas. Od Slovencev bosta na startu Nika Bobnar in Jan Tratnik, ki bosta edina slovenska predstavnika v posamični vožnji na čas med članicami oziroma člani.

Jan Tratnik FOTO: AP