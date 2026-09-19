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Kolesarstvo

Slovenija ima aduta manj: Omrzel ne bo nastopil na SP

Montreal, 19. 09. 2026 07.58 pred 43 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Jakob Omrzel

Jakob Omrzel bo po izredno uspešnem premiernem nastopu na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v kanadskem Montrealu. Članska ekipa Slovenije bo tako na cestni preizkušnji, ki bo 27. septembra, nastopila s sedmimi kolesarji.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Prvi del reprezentance je v Montreal prispel v sredo pozno zvečer in se pridružil Janu Tratniku, ki je z ožjo ekipo Kolesarske zveze Slovenije tam že od zaključka velike nagrade Montreala. "V četrtek so kolesarji opravili krajše treninge, v petek pa je uradni trening na trasi kronometrov," so sporočili iz slovenske kolesarske odprave v Kanadi, ki je nastanjena v Bromontu, kjer imajo tekmovalci odlične pogoje za trening.

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Po informacijah strokovnega vodstva slovenske odprave bo obetavni Omrzel po uspešnem debiju na dirki po Španiji, na kateri je slavil etapno zmago in v skupnem seštevku končal na sedmem mestu, zaradi regeneracije izpustil nastop na prvenstvu v Kanadi.

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Zaradi poškodbe bosta manjkala tudi prvi zvezdnik kolesarskega športa Tadej Pogačar in Urška Žigart. Prvenstvo se bo začelo v nedeljo z vožnjami na čas. Od Slovencev bosta na startu Nika Bobnar in Jan Tratnik, ki bosta edina slovenska predstavnika v posamični vožnji na čas med članicami oziroma člani.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: AP

Na cestni dirki bo prihodnjo nedeljo nastopilo sedem Slovencev, in sicer Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar in Tilen Finkšt.

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KOMENTARJI3

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odlekiran
19. 09. 2026 08.31
Meni tip nekako ne sede. Zgodaj je začel igrat zvezdo. To se sliši že iz izjav.
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-1
0 1
Podlesničar
19. 09. 2026 08.39
Drži se kavča.
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0 0
Barbato43
19. 09. 2026 08.46
Sej prav da je prepotenten..samo tako lahko kaj dosezes..seveda ne bo novi pogacar..niti blizu njemu ne..ne bo ga niti iz drugih drzav..da ne bi kdo sanjal podobne uspehe v prihodnosti
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0 0
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