'Slovenska' etapa Bouwmanu, v rožnatem ostaja Carapaz

Sloviti Giro je danes še drugo leto zapovrstjo za nekaj deset kilometrov zavil na slovensko stran meje. Kolesarji na rožnati pentlji so na slovenskih cestah prevozili 37 km, a je bil v to razdaljo vključen tudi eden najtežjih vzponov letošnje dirke, na Kolovrat, kjer so morali premagati 950 metrov višinske razlike na 10,3 km dolgem klancu (povprečni naklon 9,2 %).

V dolini Soče so danes sicer pripravili ogromno spremljevalnega dogajanja v etapi, ki se je začela ob Jadranskem morju v Marano Lagunareju in končala nad Čedadom pri svetišču Stara gora (Santuario di Castelmonte).

V Slovenijo so kolesarji vstopili na mejnem prehodu Učja, se spustili do Žage in prek Kobarida pri Idrskem začeli vzpon prek Liveka in Livških Raven na Kolovrat. Ob trasi, še posebej na najzahtevnejšem vzponu, so se zbrali tudi številni slovenski ljubitelji kolesarstva.

Na cilju je nato tudi etapno zmago slavil Bouwman, potem ko je v zadnjih metrih izkoristil tudi napako dveh tekmecev, Švicarja Maura Schmida in Italijana Andree Vendrama, ki sta zgrešila zadnji zavoj, v katerem so morali kolesarji zaviti za 90 stopinj, a so nekateri to spregledali in zapeljali preveč naravnost.

"Po prvi etapni zmagi sem si rekel, da bi bilo lepo, če bi to ponovil. A po drugi stani sem ostal realist, saj je bila to prva zmaga med profesionalci na Giru. Zdaj imam dve, presrečen sem. Cilj je bil pravzaprav samo ohraniti modro majico, etapna zmaga pa je neverjetna," je po nepričakovanem uspehu dejal Bouwman in se dotaknil tudi dogajanja v zadnjih metrih: "Vedel sem, da prihaja zavoj, nisem pa vedel, da je tako oster. Moral sem ostro zavirati, da sem ostal na notranji strani."

Po nekaj minutah, ko so v cilj prišli ubežniki (od začetne skupine je zdržala skupaj vse do konca peterica), je sledila še glavnina s Carapazom. Ta je imel dogajanje pod nadzorom, hitro je pokril tudi poskus Mikela Lande (Bahrain Victorious) nekaj kilometrov pred ciljem, ko je nakazal željo po begu.

Vrh dirke je tako ostal nespremenjen, saj ubežniki niso bili nevarni najboljšim. V rožnatem tudi po današnji etapi ostaja Carapaz, ki je bil med prvimi v glavnini in je ob koncu tudi precej zmanjšal zaostanek: na osmem mestu je zaostal nekaj manj kot štiri minute. Tik za njim sta končala najbližja zasledovalca skupno, Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) in Španec Landa.