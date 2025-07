Slovenski član Ineosa p(o) domnevnih stikih z dopinškim zdravnikom zapustil Tour

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mednarodna agencija za testiranje (ITA) je na podlagi tega začela preiskavo domnevnih sporočil, ki si jih je David Rožman leta 2012 izmenjal s pozneje obsojenim nemškim zdravnikom, vpletenim v dopinške škandale, Markom Schmidtom, je poročalo več medijev, med njimi Reuters in Guardian.

V dokumentarcu je ARD Davida Rožmana povezala s Schmidtom, vendar ga ni izpostavila z imenom in priimkom. Nadaljnja medijska poročila pa vključujejo domnevna telefonska sporočila med slovenskim članom osebja ekipe Ineos in Schmidtom iz junija 2012, ko je ekipa dirkala pod imenom Team Sky. Dokumentarni film in kasnejša poročila naj bi bila sestavljena na podlagi sodnih prepisov in poročil na sodišču med zaslišanji dopinškega primera Aderlass, zaradi katerih je bil Schmidt leta 2021 zaprt zaradi organiziranja dopinške mreže, ki se je med letoma 2012 in 2019 vrtela okoli smučarjev tekačev in več kolesarjev, je objavil Guardian.

Chris Froome FOTO: AP icon-expand

Schmidt naj bi poskušal organizirati obisk hotela Team Sky zvečer, 6. julija leta 2012. Naslednji dan je Chris Froome zmagal na etapi Toura de France do La Planche des Belles Filles, Bradley Wiggins pa je prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke. Ineos na svoji spletni strani Rožmana opisuje kot "enega najdlje delujočih članov našega osebja", ki "prevzema pomembno vlogo glavnega pomočnika". Sodeloval je s štirikratnim zmagovalcem Toura Froomom, prisoten tudi na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 in Riu leta 2016, kjer je delal za ekipo Velike Britanije.

Kot so še zapisali pri britanski ekipi, je Davida Rožmana aprila 2025 neformalno kontaktiral član osebja ITA, ki ga je vprašal o domnevnih komunikacijah. "David je ekipo takoj obvestil o svojem srečanju z ITA in o svojem spominu na vsebino srečanja."

Čeprav je ITA takrat zagotovila, da Rožman ni pod preiskavo, je Ineos nemudoma naročil temeljit pregled pri zunanji odvetniški pisarni. "Ekipa je ravnala odgovorno in v skladu z ustreznimi postopki, pri čemer je obtožbe jemala resno, hkrati pa priznava, da je David dolgoletni in predan član ekipe. Ekipa še naprej ocenjuje okoliščine in vse pomembne dogodke ter je od ITA uradno zahtevala vse pomembne informacije. Do danes ekipa ni prejela nobenih dokazov od nobenega uradnih organa," je sporočil Ineos.

V odgovoru na njene zahteve je ITA obvestila ekipo, da zaradi pravnih okoliščin in omejitev glede osebnih podatkov ne more deliti nobenih nadaljnjih informacij. "Tako David Rožman kot ekipa bosta seveda sodelovala z ITA in vsemi drugimi organi. Ekipa ponovno poudarja svojo politiko ničelne tolerance do dopinga in trenutno ne more podati nadaljnjih komentarjev," so še zapisali v Ineosu.