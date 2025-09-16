Cilj? Urbanitev mavrične majice svetovnega prvaka!

Slovenska kolesarska reprezentanca, s svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem na čelu, optimistično pogleduje proti prestolnici Ruande, mestu Kigali, kjer se s kronometrom zanj začenja svetovno prvenstvo. Slovenska reprezentanca bo v elitni konkurenci nastopila z devetimi tekmovalci.

V Ruando bo v vseh kategorijah odpotovalo 19 tekmovalcev. Največja je moška članska ekipa, ki šteje devet članov, tudi svetovnega prvaka in prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Ta bo letos na trasi s skoraj 5500 višinskimi metri znova med glavnimi kandidati za naslov. Da tega z reprezentanco napadajo, odkrito napoveduje tudi selektor Uroš Murn, ki pa ocenjuje, da bo naloga prav zaradi lanskega naslova tokrat težja kot v Švici."Za nas skrivalnic na tem prvenstvu ne bo. Vsi bodo dirkali proti nam," je na novinarski konferenci v Ljubljani napovedal Murn."Že od starta pričakujem nekatere posamične pobege, potem pa poskus med tistimi v močnejši skupini, da se odlepijo nekje na dveh tretjinah poti," se je ozrl na traso v skupni dolžini 267,5 km in kot glavne tekmece omenil Francoze, Špance in Belgijce.

Ob Pogačarju bodo v Kigaliju med člani nastopili še Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Manjkal bo Jan Tratnik, ki bi po Murnovih besedah lahko pomembno pomagal, čeprav je ekipa tudi sicer zelo kompletna."Mohorič je na nedavni dirki v Quebecu pokazal, da je v najboljši formi zadnjega obdobja. Z Glivarjem sem govoril med nastopom na Vuelti in se počuti zelo dobro. Roglič pa se nam bo pridružil neposredno z višinskih priprav," je dejal selektor. Slovenske želje po uspehih pa so tudi v drugih disciplinah in kategorijah. Tudi v vožnji članov na čas, kjer bodo morali kolesarji prevoziti 40,6 km in premagati 680 m višinskih metrov, bo slovenski adut Pogačar. Ta ima po Murnovem mnenju dobre možnosti za vrhunski rezultat. "Ko je videl traso kronometra, je takoj vedel, da ima možnosti za zmago. Mislim, da bomo spremljali dvoboj Belgijca Remca Evenepoela in Pogačarja," je napovedi predstavil Murn.

Le Urška Žigart