Cilj? Urbanitev mavrične majice svetovnega prvaka!

Ljubljana, 16. 09. 2025 14.22 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , M.F.
Slovenska kolesarska reprezentanca, s svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem na čelu, optimistično pogleduje proti prestolnici Ruande, mestu Kigali, kjer se s kronometrom zanj začenja svetovno prvenstvo. Slovenska reprezentanca bo v elitni konkurenci nastopila z devetimi tekmovalci.

V Ruando bo v vseh kategorijah odpotovalo 19 tekmovalcev. Največja je moška članska ekipa, ki šteje devet članov, tudi svetovnega prvaka in prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Ta bo letos na trasi s skoraj 5500 višinskimi metri znova med glavnimi kandidati za naslov. Da tega z reprezentanco napadajo, odkrito napoveduje tudi selektor Uroš Murn, ki pa ocenjuje, da bo naloga prav zaradi lanskega naslova tokrat težja kot v Švici."Za nas skrivalnic na tem prvenstvu ne bo. Vsi bodo dirkali proti nam," je na novinarski konferenci v Ljubljani napovedal Murn."Že od starta pričakujem nekatere posamične pobege, potem pa poskus med tistimi v močnejši skupini, da se odlepijo nekje na dveh tretjinah poti," se je ozrl na traso v skupni dolžini 267,5 km in kot glavne tekmece omenil Francoze, Špance in Belgijce.

Ob Pogačarju bodo v Kigaliju med člani nastopili še Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Manjkal bo Jan Tratnik, ki bi po Murnovih besedah lahko pomembno pomagal, čeprav je ekipa tudi sicer zelo kompletna."Mohorič je na nedavni dirki v Quebecu pokazal, da je v najboljši formi zadnjega obdobja. Z Glivarjem sem govoril med nastopom na Vuelti in se počuti zelo dobro. Roglič pa se nam bo pridružil neposredno z višinskih priprav," je dejal selektor.

Slovenske želje po uspehih pa so tudi v drugih disciplinah in kategorijah. Tudi v vožnji članov na čas, kjer bodo morali kolesarji prevoziti 40,6 km in premagati 680 m višinskih metrov, bo slovenski adut Pogačar. Ta ima po Murnovem mnenju dobre možnosti za vrhunski rezultat.

"Ko je videl traso kronometra, je takoj vedel, da ima možnosti za zmago. Mislim, da bomo spremljali dvoboj Belgijca Remca Evenepoela in Pogačarja," je napovedi predstavil Murn.

Le Urška Žigart

V ženski konkurenci bo slovenske barve branila Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart, ki to sezono na večjih dirkah niza najboljše rezultate v karieri doslej. "Urška je letos naredila korak naprej. Je tudi zelo motivirana in dobro pripravljena, z malo športne sreče bi lahko posegla visoko," je dejala vršilka dolžnosti selektorice ženske ekipe Mia Radotić. Rezultatske želje imajo tudi v mlajših selekcijah. Predvsem ekipa do 23 let pod vodstvom Martina Hvastije bo s sedanjo obetavno generacijo iskala odmeven rezultat. "Trasa je specifična, zaradi tega pa je tudi razplet nepredvidljiv. Imamo kakovostno ekipo, ki bo gotovo na očeh tekmecev," je ocenil Hvastija, ki bo v Kigali odpeljal Jakoba Omrzela, Erazma Valjavca, Anžeta Ravbarja, Jako Marolta in Nejca Komca.

Med mladinci bodo nastopili Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič in Gal Stare. "Selekcija zgolj treh kolesarjev je bila izjemno zahtevna glede na prikazano formo," je pojasnil selektor Nace Korošec. Mladinke bo zastopala Eva Terpin.

Nastop v Ruandi sicer za reprezentanco predstavlja precejšen logistični zalogaj, ki pa se ga na Kolesarski zvezi Slovenije zaradi številnih odmevnih uspehov Slovencev veselijo. Na današnjem dogodku so tako proslavili zmagi mladink Nežke Libnik v enduru in Maruše Tereze Šerkezi v olimpijskem krosu na nedavnem svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu.

KOMENTARJI (2)

apodgra
17. 09. 2025 08.15
+0
Kakšna je" urbanite" mavrične majice. Kaj bo samo Tadej nastopal na svetovne prvenstvu. Primož bo torej samo prvi pomočnik Tadeju . Naši mediji samo od Tadeja pričakujejo zmago in zato vso pozornost posvečajo samo njemu. Kaj, če se s tem ne strinjajo naši drugi kolesarji in bodo kolesarili tako, da bodo želeli tudi on zmagati.
poper00
16. 09. 2025 21.39
-1
Na kronometru Remco nima šans in bo zaostal vsaj za minuto.V dirki je pogi vsekakor favorit ampak pri 5500 višincih in 270 km je marsikaj nepredvidljivo.
