Slovenski kolesarji tudi brez treh asov z visokimi cilji na nedeljsko cestno dirko

Razlogov za dobro voljo je tudi v slovenskem taboru veliko. Privajanje ekipe na Avstralijo je končana, za Pogačarjem je s šestim mestom tudi dober nastop v kronometru. "Pogoji in privajanje so za vse enaki. Mislim, da s tem ne bo imel nihče težav. Zase lahko rečem, da je bil kronometer dobra priprava za cestno dirko."

Ne skriva, da bi bil v nedeljo v zaključku rad v boju za odličja, a opozarja na izjemno konkurenco. " Na tej trasi bo skoraj nemogoče premagati van der Poela in še nekatere druge. Proga je narejena za tovrstne kolesarje. Jasno je, da bo nastop terjal veliko moči, vsi bomo utrujeni in videli bomo, kaj se bo zgodilo."

"Gre za super težko dirko. Noge bodo zelo trpele, saj v prem delu po vzponu ni prave priložnosti za počitek. Po 150 ali 160 kilometrih bomo utrujeni in res pričakujem trd boj in vedno manjšo skupino tekmovalcev, ki se bo na koncu spopadla za kolajne," je na današnji novinarski konferenci v avstralskem Wollongonugu ocenil Tadej Pogačar , ki je v sredo dopolnil 24 let in ima priložnost, da se v nedeljo tudi sam obdari.

Poleg Pogačarja bodo na cestni dirki nastopili tudi Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primožič in David Per. Vse bo podrejeno Pogačarju, ki se po uspehu na dirki za VN Montreala želi tudi mavričasto majico svetovnega prvaka. Slovenska ekipa je hendikepirana, saj bi lahko nastopila z osmimi kolesarji, a iz zdravstvenih razlogov manjkajo aktualni olimpijski prvak Primož Roglič, Matej Mohorič ter Luka Mezgec in ustrezne zamenjave za to raven tekmovanja v Sloveniji ni.

Tudi zato Pogačar morda glasno opozarja, da so favoriti v ekipah Belgije, Nizozemske, Francije in Italije. "Mislim pa, da tudi mi lahko kaj opravimo. Zase lahko rečem, da vedno rad nastopam za Slovenijo, kolesarji se dobro razumemo in želim si, da bomo imeli dober dan v nedeljo. Vsi bomo dali 100 odstotkov." Prav dobra kemija med športniki pa je morda primerjalna prednost slovenske ekipe, ki bo nastopala za svojega kapetana.

Slovenski selektor Uroš Murn opozarja, da prav velikih skrivnosti v pripravi ni, saj gre nenazadnje kolesarsko dirko, ki so jih vsi vajeni. Najbolj pomembno bo pokrivanje tekmecev med dirko samo, ko bo ekipa morala paziti na pobege in poskrbeti za morebitno priključitev k najboljšim. "Imamo izkušeno ekipo in lahko napadamo dober rezultat," je napovedal selektor. Idealen razplet pa bi bilo malo število kolesarjev v boju za končno zmago in med njimi bi si Murn želel tudi Pogačarja.