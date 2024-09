Slovenski kolesarji v Švico s ciljem dveh medalj

Selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn bo na svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu od 21. do 29. septembra v Švici popeljal najmočnejšo slovensko ekipo, nastopala bosta tudi naša zmagovalca tritedenskih preizkušenj Tadej Pogačar in Primož Roglič. Tako selektor ne skriva, da je njihov cilj v domovino prinesti dve medalji, s cestne dirke in kronometra.

OGLAS

Selektor Uroš Murn je prvi cilj dosegel že s tem, ko je zbral najboljše, kar trenutno premore slovensko kolesarstvo. "Sem tretje leto na tej poziciji. In smo vložili kar nekaj truda in vsega, da smo lahko pripeljali vse naše najboljše kolesarje, ki nastopajo v svetovni seriji, da gremo s skupnimi cilji na to prvenstvo," je dejal Murn. Na cestni dirki na SP v Zürichu bosta nastopila oba šampiona, za katerima je izjemna sezona.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Tadej Pogačar je letos nastopil na dirki po Italiji in Franciji in se na obeh največjih tritedenskih dirkah na svetu ovenčal z naslovoma skupnega zmagovalca za izjemen dvojček zmag Giro–Tour. Primož Roglič pa je za vse težave s padci in poškodbami dobil bogato poplačano na zadnjem grand touru v sezoni, dirki po Španiji, ko je še četrtič osvojil rdečo majico Vuelte.

Primož Roglič FOTO: Profimedia icon-expand

Ob Pogačarju in Rogliču so se selektorjevemu pozivu odzvali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec in Matevž Govekar. Ob takšni ekipi so cilji postavljeni zelo visoko. "Medalja tako na kronometru kot na cestni dirki. Vsaj dve medalji. Kaj več je že težko. Na kronometru imamo enega tekmovalca, na cestni dirki računamo na eno, lahko sta pa tudi dve, seveda, potrebovali bomo tudi malo sreče," slovenski selektor ni skrival ciljev. V slovenskem taboru dobro poznajo traso cestne dirke. "Trasa je zelo zahtevna, 4500 višinskih metrov, 273,9 km dolga dirka. V Zürichu so zelo zahtevni vzponi, en del je ravninski ob jezeru, potem se gre na vrh, zaokroži pa po hribih nad jezerom." Tudi vožnja na čas je pisana na kožo slovenskemu kolesarju."Kronometer je dolg 46 km, 400 višinskih metrov, ni tehnično zahteven, dva krajša vzpona, ki si sledita en za drugim."

Primož Roglič bo nastopil tudi v disciplini, v kateri je postal olimpijski prvak FOTO: AP icon-expand

Selektor se je odzval tudi na uspehe slovenskega kolesarstva, ko so vse tri velike dirke Giro, Tour in Vuelta v sezoni v slovenskih rokah. "V dobi modernega športa je to nekaj nepredstavljivega, kar delajo naši fantje." "To ni samo slovenski fenomen, jaz to imenujem globalni fenomen, da imamo dva fanta, ki sta pobrala vse tritedenske dirke v enem letu in ki izhajata iz ene majhne Slovenije. To je nepredstavljivo tudi za celotni ostali svet. Ne smemo pa pozabiti tudi na ostale fante, ki prav tako veliko pripomorejo k tem uspehom."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Vemo, da imajo fantje svoje klubske programe, ki so zelo natrpani, naporni, prilagojeni samim tekmam in pripravam. Zraven morajo usklajevati še svoje družinsko življenje, ki ga ne smejo zanemariti. Zame osebno je to izredno velika čast in ponos, da sem lahko del te zgodbe," je še enkrat opisal, koliko odrekanj in truda je bilo vloženega, da bo Slovenija lahko v Švici računala na najboljše tekmovalce. "Kot kolesar si nisem nikoli predstavljal, da bomo enkrat najboljši na svetu," je še podčrtal selektor.