Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič zmagal na dirki po Emiliji, Tadej Pogačar drugi

Glavnina je že več kot 10 kilometrov pred ciljem ujela zadnje ubežnike, pozneje pa se je v ospredju izoblikovala skupina devetih favoriziranih kolesarjev, ki so nato v precej taktičnem boju obračunali med sabo za zmago.

Pravočasno in najodločneje pa je nekaj sto metrov pred ciljem napadel prav Roglič. Zmagovalec te dirke v letih 2019 in 2021 si je nabral dovolj prednosti, da je mirno in z dvignjenima rokama prečkal ciljno črto pred Pogačarjem, Britancem Simon Yatesom (Jayco Alula), Enricom Masom (Movistar), Kanadčanom Michaelom Woodsom (Israel - Premier Tech), Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora - hansgrohe), Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost) in drugimi.

"Dirka je legendarna. Rad imam vzpon na San Luco. Zmago posvečam družini, ki me vedno podpira, v dobrih in predvsem slabih časih. Danes je sicer ni tu, ampak čutim podporo," je po dirki organizatorjem dejal Roglič.