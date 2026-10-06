Mešani ekipni kronometer: Slovenci peti, slavili Francozi

V Šenčurju se je predzadnji dan evropskega prvenstva začel z mladinsko štafeto, kjer je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 kilometra ugnala drugouvrščeno Poljsko in tretjeuvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba, ki so jo sestavljali Val Kobe , Luka Maksimović in Miha Otoničar v prvem delu preizkušnje, v drugem pa Rebeka Gonza , Lina Mehle in Pina Šiler , zasedla sedmo mesto.

Sledila je članska štafeta v vožnji na čas. Slovenske barve so branili Mihael Štajnar, Matic Žumer in Jaka Marolt v prvi predaji, v drugem delu pa Nika Bobnar, Zoja Ferlež in Pija Galof. Slavila je Francija, kateri je bila najbližje Italija, v borbi za tretje mesto pa je Luksemburg premagal Poljsko. Slovenija je končala na petem mestu pred Ukrajino.

V sredo bodo za konec evropskega prvenstva v Sloveniji podelili še šest kompletov kolajn v posamičnih kategorijah kronometra.