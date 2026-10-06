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Kolesarstvo

Mešani ekipni kronometer: Slovenci peti, slavili Francozi

Šenčur, 06. 10. 2026 16.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Evropsko prvenstvo v kolesarstvu

V drugem delu kolesarskega evropskega prvenstva v Sloveniji so prvo zlato kolajno osvojili italijanski mladinci in mladinke. Nato so se na štafeti pomerili še člani in članice - slavila je Francija, slovenska zasedba pa je bila v konkurenci šestih ekip predzadnja.

V Šenčurju se je predzadnji dan evropskega prvenstva začel z mladinsko štafeto, kjer je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 kilometra ugnala drugouvrščeno Poljsko in tretjeuvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba, ki so jo sestavljali Val Kobe, Luka Maksimović in Miha Otoničar v prvem delu preizkušnje, v drugem pa Rebeka Gonza, Lina Mehle in Pina Šiler, zasedla sedmo mesto.

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu
Evropsko prvenstvo v kolesarstvu
FOTO: Luka Kotnik

Sledila je članska štafeta v vožnji na čas. Slovenske barve so branili Mihael Štajnar, Matic Žumer in Jaka Marolt v prvi predaji, v drugem delu pa Nika Bobnar, Zoja Ferlež in Pija Galof. Slavila je Francija, kateri je bila najbližje Italija, v borbi za tretje mesto pa je Luksemburg premagal Poljsko. Slovenija je končala na petem mestu pred Ukrajino.

V sredo bodo za konec evropskega prvenstva v Sloveniji podelili še šest kompletov kolajn v posamičnih kategorijah kronometra.

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