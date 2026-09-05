Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Slovenski navijači upali, a odločitev je znana: Kombinacija poškodb botrovala odločitvi o koncu sezone

Ljubljana, 05. 09. 2026 12.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Pogovor z Maurom Gianettijem, vodjo ekipe UAE Team Emirates

Po posvetu z zdravniško in strokovno ekipo moštva Tadeja Pogačarja je ekipa sprejela odločitev, da se prednost nameni okrevanju in rehabilitaciji, s čimer bo imel 27-letni Slovenec na voljo potreben čas za popolno okrevanje, ne da bi pri tem določali točen datum vrnitve k tekmovanjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po posvetu z zdravniško in strokovno ekipo moštva je ekipa sprejela odločitev, da se prednost nameni okrevanju in rehabilitaciji, s čimer bo imel Pogačar na voljo potreben čas za popolno okrevanje, ne da bi pri tem določali točen datum vrnitve k tekmovanjem. Zdravnik ekipe Adrian Rotunno je dejal, da Pogačar po operaciji dobro napreduje in da so v ekipi z dosedanjim potekom okrevanja zelo zadovoljni.

Preberi še Pogačar (uradno) končal sezono, a (dolgoročno) podaljšal z Emirati

"Vendar pa smo se glede na kombinacijo njegovih poškodb - pretres možganov, stabilen zlom sedmega vratnega vretenca (C7) in odprt zlom ključnice - skupaj s Tadejem Pogačarjem odločili, da se to sezono ne bo vrnil k tekmovanjem," je poudaril Rotunno.

"Z zdravstvenega vidika je njegovo zdravje na prvem mestu. Zdaj je najpomembneje, da se vse poškodbe v celoti zacelijo in da rehabilitacija poteka nadzorovano. Tako zlom ključnice kot zlom vratnega vretenca po operaciji zahtevata strukturirano rehabilitacijo," je pojasnil klubski zdravnik in dodal: "Prav tako pomembno je, da Tadej previdno napreduje po protokolu za okrevanje po pretresu možganov, ob stalnem nevrološkem spremljanju stanja. Šele ko bo zdravstveno okreval in bo tudi sam pripravljen, bomo lahko dali zeleno luč za postopno povečevanje obremenitve pri treningu."

Mauro Gianetti
Mauro Gianetti
FOTO: 24ur.com

"Nima smisla pospeševati tega procesa zgolj zaradi rokov za nastop na dirkah. Če odpravimo pritisk, se lahko Tadej povsem posveti okrevanju, s ciljem, da se vrne k polnemu treningu in tekmovanjem takrat, ko bo na to povsem pripravljen," je še menil Rotunno.

Preberi še Pogačar po operaciji ključnice že zapustil bolnišnico

Tudi vodja ekipe Mauro Gianetti je poudaril, da po nesreči na Pogačarja ne pritiskajo, da bi se moral še letos vrniti na dirke. "Njegovo zdravje in okrevanje sta prednostni nalogi. V to sezono je vložil ogromno truda, zato je zdaj prav, da si vzame potreben čas za popolno okrevanje. Veselimo se njegove vrnitve, ko bo na to pripravljen," je zatrdil Gianetti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pogačar se je poškodoval po hudem padcu pred tednom dni v osmi etapi dirke po Španiji. Dotlej zanesljivo vodilni na dirki je padel pri hitrosti 66 km/h. Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Dva dni zatem je bil operiran v Barceloni, minulo sredo pa je že zapustil bolnišnico in se vrnil v domačo oskrbo.

kolesarstvo pogačar

Pogačar (uradno) končal sezono, a (dolgoročno) podaljšal z Emirati

24ur.com Čebulj: V tekmo moramo vstopiti precej bolj agresivno
24ur.com Kapetan Tine Urnaut realno: Žal moramo priznati premoč
24ur.com Slovenskega reprezentanta čaka operacija in dolgo okrevanje
24ur.com Nenada Stojakovića na voziček prikovala poškodba, zdaj kot trener osvojil bron
24ur.com Vlatko Čančar: Kar se okrevanja tiče, gre trenutno vse po načrtih!
24ur.com Na pomoč prihajata Alen Pajenk in Gregor Ropret
24ur.com Mladi Slovenci so se v Mariboru zbrali na pripravah za Euro
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Igralka v Benetkah pokazala, kako samozavestno nosi svoje obline
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
vizita
Portal
Bolje pojesti jajce kot tole: živilo, ki ima sloves zdravega zajtrka, a lahko hitro dvigne krvni sladkor
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
cekin
Portal
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
moskisvet
Portal
Izgubil je ženo zaradi raka, nato pa spoznal žensko, ki mu je vrnila srečo
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
dominvrt
Portal
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
Če vaša mačka počne to, ste zanjo veliko več kot le človek, ki jo hrani
Če vaša mačka počne to, ste zanjo veliko več kot le človek, ki jo hrani
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
okusno
Portal
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
voyo
Portal
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Talkman
Talkman
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929