Slovenski navijači upali, a odločitev je znana: Kombinacija poškodb botrovala odločitvi o koncu sezone

Po posvetu z zdravniško in strokovno ekipo moštva je ekipa sprejela odločitev, da se prednost nameni okrevanju in rehabilitaciji, s čimer bo imel Pogačar na voljo potreben čas za popolno okrevanje, ne da bi pri tem določali točen datum vrnitve k tekmovanjem. Zdravnik ekipe Adrian Rotunno je dejal, da Pogačar po operaciji dobro napreduje in da so v ekipi z dosedanjim potekom okrevanja zelo zadovoljni.
"Vendar pa smo se glede na kombinacijo njegovih poškodb - pretres možganov, stabilen zlom sedmega vratnega vretenca (C7) in odprt zlom ključnice - skupaj s Tadejem Pogačarjem odločili, da se to sezono ne bo vrnil k tekmovanjem," je poudaril Rotunno.
"Z zdravstvenega vidika je njegovo zdravje na prvem mestu. Zdaj je najpomembneje, da se vse poškodbe v celoti zacelijo in da rehabilitacija poteka nadzorovano. Tako zlom ključnice kot zlom vratnega vretenca po operaciji zahtevata strukturirano rehabilitacijo," je pojasnil klubski zdravnik in dodal: "Prav tako pomembno je, da Tadej previdno napreduje po protokolu za okrevanje po pretresu možganov, ob stalnem nevrološkem spremljanju stanja. Šele ko bo zdravstveno okreval in bo tudi sam pripravljen, bomo lahko dali zeleno luč za postopno povečevanje obremenitve pri treningu."
"Nima smisla pospeševati tega procesa zgolj zaradi rokov za nastop na dirkah. Če odpravimo pritisk, se lahko Tadej povsem posveti okrevanju, s ciljem, da se vrne k polnemu treningu in tekmovanjem takrat, ko bo na to povsem pripravljen," je še menil Rotunno.
Tudi vodja ekipe Mauro Gianetti je poudaril, da po nesreči na Pogačarja ne pritiskajo, da bi se moral še letos vrniti na dirke. "Njegovo zdravje in okrevanje sta prednostni nalogi. V to sezono je vložil ogromno truda, zato je zdaj prav, da si vzame potreben čas za popolno okrevanje. Veselimo se njegove vrnitve, ko bo na to pripravljen," je zatrdil Gianetti.
Pogačar se je poškodoval po hudem padcu pred tednom dni v osmi etapi dirke po Španiji. Dotlej zanesljivo vodilni na dirki je padel pri hitrosti 66 km/h. Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Dva dni zatem je bil operiran v Barceloni, minulo sredo pa je že zapustil bolnišnico in se vrnil v domačo oskrbo.
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