So prihodnost kolesarstva hlače z zračno blazino?

V kolesarskem svetu se trudijo z iskanjem rešitev, ki bi kolesarjem zagotavljale večjo varnost in zaščito. Letošnji padci so se že poigrali z usodo nekaterih kolesarjev, ki v tem trenutku sodijo v sam vrh kolesarstva. Grd padec je namreč v aktualni sezoni doletel Wouta van Aerta , Jonasa Vingegaarda , Primoža Rogliča , Remca Evenepoela , Mikela Lando itd.

Sam ostaja odprt za nadaljnje raziskovanje tega koncepta, ob tem pa dodaja: "Navsezadnje bi uvedba sistema zračnih blazin v poklicnem kolesarstvu lahko pomenila pomemben korak naprej pri varnosti kolesarjev, kar bi lahko zmanjšalo resnost poškodb pri trčenju ali padcu. Ker kolesarska skupnost še naprej daje prednost varnosti in inovacijam, ostaja možnost integracije tehnologije zračnih blazin med dirkače zanimiva možnost za prihodnost."

"Napredek v tehnologiji in stalne analize kolesarskih nesreč kažejo, da bi se lahko koncept kolesarske zračne blazine sčasoma razvil v pametnejšo ter učinkovitejšo varnostno rešitev," je na svojem profilu LinkedIn pojasnil Ratajczak.

Tako je na dan znova prišla tudi ideja o hlačah z zračno blazino. Gre za idejo Sama Ratajczaka , ustanovitelja podjetja SID, ki se ukvarja z dizajnom inovacij v svetu športa. Ratajczak je bil pred tem vodja raziskav in razvoja pri Bioracerju, kjer je skupaj s svojo ekipo leta 2020 prvič dobil to idejo. Zamisel se ni prijela, saj strokovne ekipe niso bile pripravljene sprejeti koncepta, zdaj pa osrednji pobudnik upa, da bo ideja ponovno zaživela.

Zračne blazine so že prisotne v svetu motošporta in konjeništva, izkazale pa so se za uspešne. Vendarle pa bi tudi v primeru, da se sistem izkaže za učinkovitega pri izboljševanju varnosti, še vedno obstajale ovire, ki jih je treba premagati.

Kratke hlače bi se namreč morale brezhibno ujemati z obstoječim dresom, da ne bi bile moteče za kolesarja. Kamen spotike predstavlja tudi teža, saj je pri kolesarstvu pomemben vsak gram. Pri uspešnih zasnovah pa bi svojo vlogo odigrala tudi aerodinamika.