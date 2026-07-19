Grd padec Vingegaarda, po katerem je končal dirko

Do nesreče je prišlo v krožišču, kjer je skupina favoritov očitno napačno ocenila ovinek. Kolesarji Visme so zgrešili idealno linijo, ob popravljanju smeri pa je prvi izgubil nadzor prav Jonas Vingegaard . Danec je zdrsnil po asfaltu in silovito trčil v robnik, kmalu zatem pa je postalo jasno, da je zanj letošnjega Toura konec.

Na tleh se je med drugim znašel tudi Mehičan Isaac del Toro, ki je bil pred etapo sedmi v skupnem seštevku, vendar je lahko nadaljeval. Tik za njim je vozil Tadej Pogačar, ki je pravočasno zaviral in se padcu izognil.

Vingegaard je bil pred etapo drugi v skupnem seštevku. Za vodilnim Pogačarjem je zaostajal štiri minute in 30 sekund, po njegovem odstopu pa se je na drugo mesto prebil Belgijec Remco Evenepoel, ki za slovenskim šampionom zaostaja pet minut in štiri sekunde.