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Kolesarstvo

Grd padec Vingegaarda, po katerem je končal dirko

Champagnole, 19. 07. 2026 17.21 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
S.V.
Jonas Vingegaard

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je moral po grdem padcu predčasno končati letošnjo Dirko po Franciji. Glavni adut moštva Visma-Lease a Bike je padel dobrih 20 kilometrov pred ciljem zahtevne etape na Plateau de Solaison in zaradi poškodbe v predelu rame oziroma ključnice ni mogel nadaljevati.

Do nesreče je prišlo v krožišču, kjer je skupina favoritov očitno napačno ocenila ovinek. Kolesarji Visme so zgrešili idealno linijo, ob popravljanju smeri pa je prvi izgubil nadzor prav Jonas Vingegaard. Danec je zdrsnil po asfaltu in silovito trčil v robnik, kmalu zatem pa je postalo jasno, da je zanj letošnjega Toura konec.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Na tleh se je med drugim znašel tudi Mehičan Isaac del Toro, ki je bil pred etapo sedmi v skupnem seštevku, vendar je lahko nadaljeval. Tik za njim je vozil Tadej Pogačar, ki je pravočasno zaviral in se padcu izognil.

Vingegaard je bil pred etapo drugi v skupnem seštevku. Za vodilnim Pogačarjem je zaostajal štiri minute in 30 sekund, po njegovem odstopu pa se je na drugo mesto prebil Belgijec Remco Evenepoel, ki za slovenskim šampionom zaostaja pet minut in štiri sekunde.

Preberi še Pogačar upal na uspeh del Tora, a veliki zmagovalec je Evenepoel

Visma je večji del etape narekovala močan ritem in vztrajno zmanjševala prednost ubežnikov, nato pa se je njen načrt v enem samem ovinku sesul. Namesto napada proti zahtevnemu zaključnemu vzponu na Plateau de Solaison je sledil najhujši možni razplet – padec kapetana in predčasen konec njegovega Toura.

Etapa se je končala z 11,3 kilometra dolgim vzponom s povprečnim naklonom devet odstotkov, vendar je športni razplet dneva ostal v senci Vingegaardove nesreče.

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KOMENTARJI5

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MESE?AR
19. 07. 2026 18.36
Vsi bi morali tam peljati desno mimo otoka ne pa po levi ! Napaka organizatorja !
Odgovori
0 0
bad-grandpa
19. 07. 2026 18.31
škoda naj hitro okrevali, zagotovo bi v alpah videli usaj kak poskus da ne bi bilo dolgočasno. Bojim se da po 2 resnih poškodah izgublja konkurencnost
Odgovori
0 0
boris c
19. 07. 2026 18.12
Hitro pride do padca. Pocajta se naj.
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+2
2 0
colski
19. 07. 2026 17.37
"Do nesreče je prišlo v krožišču, kjer je skupina favoritov očitno precenila ovinek." Po moje, da so ga podcenili.
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+5
5 0
The Dude
19. 07. 2026 18.27
Precenili ali podcenili, kaj torej?
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+2
2 0
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