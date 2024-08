Šok na Vuelti: zaradi koronavirusa odstopil Joao Almeida

Iz ekipe UAE Emirates so sporočili, da devete etape dirke po Španiji ne bo začel Joao Almeida, ki je bil pozitiven na testu za koronavirus in se ne počuti dobro. To se je poznalo že na sobotni etapi, ko je s tretjega mesta v skupnem seštevku padel na 26., s čimer je bilo konec njegovih sanj o vidni uvrstitvi.