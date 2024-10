Soler bo še naprej Pogačarjev moštveni kolega, po novem pa tudi Torres

Pablo Torres, do zdaj član razvojne ekipe UAE Team Emirates, je bil letos drugi na eni najbolj prestižnih dirk za mlajše kategorije Tour de l'Avenir, na kateri je dobil dve gorski etapi, eno, ki se je končala na Colle de Finestre, s prednostjo več kot štirih minut.

"Sanjal sem, da pridem v moštvo UAE Emirates. To, da bom še naprej obkrožen z istimi ljudmi kot doslej in vozil z najboljšimi kolesarji na svetu, me vznemirja in navdaja z navdušenjem. Podpora, ki sem jo imel letos, je bila enkratna, in vesel sem, da bom dolgo del te ekipe. Trdo sem delal za ta korak, zdaj pa bo moja naloga razvoj, čaka me še veliko dela, da ekipi pokažem najboljšega sebe," je po podpisu pogodbe dejal 18-letni Španec.