Soler zmagovalec 14. etape, Vingegaard korak bližje skupni zmagi

Po petkovi kraljevski etapi so se kolesarji v soboto srečali s še eno zahtevno gorsko etapo od Avilesa do La Farrapone (135,9 km). Zadnji klanec do jezer Somieda je bil dolg 16,9 km s povprečnim naklonom 5,9 %, najtežji vzpon pa jih je čakal na zadnjih šestih kilometrih. Tudi po sedmi gorski etapi pa je v rdečem Jonas Vingegaard.

Marc Soler si je odločilno prednost privozil pred končnim vzponom. V končnici etape je ostal sam iz skupine približno 30 ubežnikov in tudi v sklepnem delu rešil nekaj prednosti pred vodilnima v skupnem seštevku. Slabih 60 kilometrov pred ciljem je imela skupina ubežnikov že šest minut prednosti, v končnici pa začela razpadati. "Prav noro je. Naši ekipi je uspelo tukaj zmagati na polovici etap", je zmago kot nov ekipni dosežek opisal Španec.