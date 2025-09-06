Soler zmagovalec 14. etape, Vingegaard korak bližje skupni zmagi

Po petkovi kraljevski etapi so se kolesarji v soboto srečali s še eno zahtevno gorsko etapo od Avilesa do La Farrapone (135,9 km). Zadnji klanec do jezer Somieda je bil dolg 16,9 km s povprečnim naklonom 5,9 %, najtežji vzpon pa jih je čakal na zadnjih šestih kilometrih. Tudi po sedmi gorski etapi pa je v rdečem Jonas Vingegaard.
Marc Soler si je odločilno prednost privozil pred končnim vzponom. V končnici etape je ostal sam iz skupine približno 30 ubežnikov in tudi v sklepnem delu rešil nekaj prednosti pred vodilnima v skupnem seštevku. Slabih 60 kilometrov pred ciljem je imela skupina ubežnikov že šest minut prednosti, v končnici pa začela razpadati. "Prav noro je. Naši ekipi je uspelo tukaj zmagati na polovici etap", je zmago kot nov ekipni dosežek opisal Španec.
Po velikih naporih v petek sta se Vingegaard in Joan Almeida nadzorovala tudi v soboto, v končnici pa jima je zmanjkalo nekaj kilometrov, da bi se spopadla tudi za etapno zmago. Za drugo mesto se je z njima boril Avstralec Jai Hindley, ki pa mu je zmanjkalo nekaj moči.
Razlika med Dancem in Portugalcem v skupnem seštevku je zdaj 48 sekund, saj si je Vingegaard z drugim mestom privozil dodatni bonifikacijski sekundi. Tretjeuvrščeni Britanec Tom Pidcock je danes izgubil 10 sekund in zaostaja 2:38 minut.
Še naprej pa dirko kroji tudi politika oziroma varnostne razmere. V ekipi Israel-Premier Tech so se po grožnjah s smrtjo in nešportnih protestih propalestinskih privržencev na posameznih etapah odločili, da iz varnostnih razlogov na svoji opremi do konca letošnje Vuelte ne bodo več nosili napisa Israel.
