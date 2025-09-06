Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Soler zmagovalec 14. etape, Vingegaard korak bližje skupni zmagi

Madrid, 06. 09. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M. , STA
Komentarji
1

Španec Marc Soler je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Španiji. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržal Danec Jonas Vingegaard, ki je na drugem mestu zaostal 39 sekund, ciljno črto pa prečkal skupaj z glavnim tekmecem Joaom Almeido. Dvakratni zmagovalec francoskega Toura je vse bližje prvi zmagi na Vuelti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po petkovi kraljevski etapi so se kolesarji v soboto srečali s še eno zahtevno gorsko etapo od Avilesa do La Farrapone (135,9 km). Zadnji klanec do jezer Somieda je bil dolg 16,9 km s povprečnim naklonom 5,9 %, najtežji vzpon pa jih je čakal na zadnjih šestih kilometrih. Tudi po sedmi gorski etapi pa je v rdečem Jonas Vingegaard.

Marc Soler si je odločilno prednost privozil pred končnim vzponom. V končnici etape je ostal sam iz skupine približno 30 ubežnikov in tudi v sklepnem delu rešil nekaj prednosti pred vodilnima v skupnem seštevku. Slabih 60 kilometrov pred ciljem je imela skupina ubežnikov že šest minut prednosti, v končnici pa začela razpadati. "Prav noro je. Naši ekipi je uspelo tukaj zmagati na polovici etap", je zmago kot nov ekipni dosežek opisal Španec.

Marc Soler
Marc Soler FOTO: Profimedia

Po velikih naporih v petek sta se Vingegaard in Joan Almeida nadzorovala tudi v soboto, v končnici pa jima je zmanjkalo nekaj kilometrov, da bi se spopadla tudi za etapno zmago. Za drugo mesto se je z njima boril Avstralec Jai Hindley, ki pa mu je zmanjkalo nekaj moči.

Razlika med Dancem in Portugalcem v skupnem seštevku je zdaj 48 sekund, saj si je Vingegaard z drugim mestom privozil dodatni bonifikacijski sekundi. Tretjeuvrščeni Britanec Tom Pidcock je danes izgubil 10 sekund in zaostaja 2:38 minut.

Še naprej pa dirko kroji tudi politika oziroma varnostne razmere. V ekipi Israel-Premier Tech so se po grožnjah s smrtjo in nešportnih protestih propalestinskih privržencev na posameznih etapah odločili, da iz varnostnih razlogov na svoji opremi do konca letošnje Vuelte ne bodo več nosili napisa Israel.

kolesarstvo vuelta 14. etapa
Naslednji članek

Almeida na legendarnem Angliruju ugnal Vingegaarda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roko66
06. 09. 2025 20.19
Bravo mazač Gianetti,žganci delujejo tud na drugih,ne samo na miškolinu, hahahahahaha UAE je zakon!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215