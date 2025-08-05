Španski kolesar Mas zaključil sezono

Mas je zaradi teh težav predčasno končal nedavno dirko po Franciji, ki jo je prepričljivo dobil slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Do odstopa je bil v generalni razvrstitvi na 18. mestu.
Njegova bolezen zahteva posebno zdravljenje, ki vključuje počitek in izogibanje intenzivnemu telesnemu naporu, kar mu tudi onemogoča nadaljnje nastope v letošnji sezoni, so zapisali še njegovi španski delodajalci.
