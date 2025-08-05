Svetli način
Španski kolesar Mas zaključil sezono

, 05. 08. 2025 15.26 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA
Španski kolesar Enric Mas bo zaradi kronične venske bolezni izpustil zadnji del sezone, je zapisala njegova ekipa Movistar.

Mas je zaradi teh težav predčasno končal nedavno dirko po Franciji, ki jo je prepričljivo dobil slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Do odstopa je bil v generalni razvrstitvi na 18. mestu.

Njegova bolezen zahteva posebno zdravljenje, ki vključuje počitek in izogibanje intenzivnemu telesnemu naporu, kar mu tudi onemogoča nadaljnje nastope v letošnji sezoni, so zapisali še njegovi španski delodajalci.

