Španski kolesar Mas zaključil sezono

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mas je zaradi teh težav predčasno končal nedavno dirko po Franciji, ki jo je prepričljivo dobil slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Do odstopa je bil v generalni razvrstitvi na 18. mestu.

Njegova bolezen zahteva posebno zdravljenje, ki vključuje počitek in izogibanje intenzivnemu telesnemu naporu, kar mu tudi onemogoča nadaljnje nastope v letošnji sezoni, so zapisali še njegovi španski delodajalci.