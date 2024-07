Športni direktor Bore: Pogačar je izjemen, ekipa UAE je impresivna

"Dveh uvodnih etap smo se lotili s precej previdnosti, prve zaradi hude vročine, druge pa, ker bi lahko postala precej kaotična. Prva etapa se je izšla odlično, nismo napravili zaostanka, ekipa je ostala skupaj in lepo je bilo videti zavezanost moštva. Iz druge etape smo se nekaj naučili, kar se tiče pozicioniranja. Izgubili smo 21 sekund, ampak stanje po teh dveh etapah bi lahko bilo še precej slabše," je prvo in drugo etapo na Touru povzel Rolf Aldag .

"Ekipa UAE je narekovala visok tempo, bili so impresivni in dominantni, vse preostale ekipe so čutile njihov pritisk. Ob tem pa imajo v ekipi še Pogačarja, ki je izjemen posameznik. Brez dvoma so si zaslužili zmago na četrti etapi. Toda pred nami je še 16 etap," je še komentiral razplet četrte etape športni direktor nemške ekipe.