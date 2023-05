Športni direktor Jumbo-Visme: Primož bo ustrezno pripravljen na naslednje etape

Triintridesetletni Kisovčan je v torkovi zahtevni gorski etapi izgubil 25 ter še nekaj bonifikacijskih sekund v primerjavi z vodilnima kolesarjema, Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) in Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates).

Zato je bila današnja ravninska etapa za vse v karavani dobrodošla, pravi športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef. "Občutki so dobri, smo polni samozavesti. Danes je bil za vse v karavani dober dan, da pretegnemo noge, spijemo dovolj tekočine in si opomoremo po včerajšnji zahtevni etapi. Vse smo imeli pod nadzorom, na koncu pa je prišlo do zaključnega sprinta."

Roglič je sicer po torkovi etapi za nizozemski kolesarski podkast In Het Wiel dejal, da še nekoliko okreva po padcu v 11. etapi. Sedemintridesetletni športni direktor Jumbo-Visme pa kljub temu dodaja, da je s slovenskim asom, ki na tretjem mestu v skupnem seštevku za Thomasom zaostaja 29 sekund, vse v redu. "Njegovo trenutno počutje je dobro. To se je izkazalo tudi včeraj, ko smo analizirali, kaj se je zgodilo. Njegova pripravljenost je kljub vsemu res dobra in bo v tem pogledu ustrezno pripravljen za naslednje tri etape," je dodal Reef.