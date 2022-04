Nekateri so mnenja, da je drugi kockasti odsek na Touru življenjsko nevaren

Kolesarje bo na Touru 6. julija pričakala zahtevna etapa, in sicer po tlakovanih odsekih severa Francije. Začela se bo v Lillu, končala pa po prevoženih 155 km v Arenbergu (Porte du Hainaut). Skupno bodo morali kolesarji premagati 19,4 km in to na 11 tlakovanih odsekih. Drugi od Eswarsa do Paillencourta v dolžini 1600 m poteka po rahlem klancu navzdol, zaradi česar se Vierhouten boji visokih hitrosti "na Touru že nasploh živčne glavnine".

"Drugi odsek poteka po klancu navzdol, kar je noro," je za portal Sporza, ki ga citira kolesarski medij VeloNews, dejal nekdanji poklicni kolesar. "Če bi bil sam organizator, tega odseka nikoli ne bi vključil v traso," je nadaljeval in ga označil kot "življenjsko nevarnega".

"Dirkati po tlakovanih odsekih pri hitrosti 60 ali 65 km/h pri že tako visoki hitrosti živčne glavnine na Touru, je enostavno norost. Pravzaprav ta odsek ne spada v noben program dirk," je pripomnil športni direktor UAE Team Emirates.

"Odsek poteka navzdol, obenem pa na nobeni strani tlakovane ceste ni možnosti za odmik ali reševanje. To je v nasprotju z vizijo po vse bolj varnem dirkanju v kolesarstvu, o čemer poslušamo v zadnjem času. Ne vem, zakaj je ta odsek sploh vključen. S tem že sami po sebi izzivajo nevarnost," je še zaključil.