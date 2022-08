Sprint druge etape Vuelte Samu Bennettu, Roglič v cilju z glavnino

Vodstvo v skupnem seštevku in rdečo majico vodilnega je prevzel danes četrtouvrščeni Nizozemec Mike Teunissen pred moštvenim kolegom, Italijanom Edoardom Affinijem. Oba sta člana Jumbo Visme, za katero vozi tudi slovenski as in zmagovalec zadnjih treh dirk po Španiji Primož Roglič. Danes je bila na sporedu ena redkih etap na letošnji Vuelti, kjer so priložnost za etapno zmago lovili sprinterji. Podobno bo v nedeljo, ko bo Vuelta še tretjo etapo potovala po Nizozemski, ki gosti letošnji uvod dirke. Kolesarji bodo okrog Brede prevozili dobrih 193 km.