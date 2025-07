Sprinterska etapa Loreni Wiebes, Urška Žigart v času zmagovalke

V razvrstitvi po današnji etapi pričakovano ni prišlo do sprememb. Priložnost so dobile sprinterke, čeprav so se morale na začetku etape spopasti s klancem prve kategorije. Do konca so se kolesarke večinoma spuščale in dirkale po ravnini, v sprintu pa je imela Lorena Wiebes pričakovano več moči od Josie Nelson (Picnic PostNL) in ekipne kolegice Kopecky.

V seštevku je še naprej v vodstvu zmagovalka druge etape Britanka Anna Henderson (Lidl-Trek), ki ima 13 sekund naskoka pred najboljšo v uvodni vožnji na čas Švicarko Marlen Reusser (Movistar). Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) na tretjem mestu zaostaja 31 sekund.