Sprinterski obračun v Rogaški Slatini Bauhausu, Mezgec tretji na drugi etapi

V tem času je v ospredju nekaj kolesarjev napadlo, četverica pa si je nabrala dobro minuto naskoka. Najdlje sta vztrajala Danec Mikkel Honore (EF Education-EasyPost) in Britanec Connor Swift (Ineos Grenadiers), Danca je glavnina ujela nekaj kilometrov pred ciljem v Rogaški Slatini.

Tam je pričakovano prišlo do sprinta, še prej pa do grdega padca, ki je odnesel nekaj kolesarjev. V nadaljevanju so dobro sprint Bauhausu pripravili kolesarji Bahrain-Victoriousa, v boj za zmago pa se je vključil še Dainese, a bil nekoliko prekratek. Mezgec je na koncu za las zadržal tretje mesto, potem ko je lahko brez kapetana Groenewegna v ospredju lovil visoko uvrstitev.

Za Bauhausa je bila to 22. zmaga v karieri in tretja na slovenski pentlji. Preostali etapi je dobil leta 2021. Zanj je to letos druga zmaga, kot številni drugi kolesarji pa se v Sloveniji pripravlja na dirko po Franciji.

V petek bo na sporedu nekoliko bolj razgibana etapa od Ljubljane do Nove Gorice, ki bo obiskala še zadnjo od slovenskih sosednjih držav, Italijo. Etapa bo dolga 160,5 km, kolesarji pa bodo slabih 10 km pred koncem prečkali klanec na Ravnico (5,6 km/5,7 %).