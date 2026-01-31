Srebrni kajakaš Vehovar izvoljen za predsednika Kolesarske zveze Slovenije

Ivan Šmon se je kandidaturi odpovedal le dan pred volilno skupščino. Za to se je odločil po presoji razmer na zvezi, znakih sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki po njegovem mnenju zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo.

Njegov program je nato prevzel Andraž Vehovar, ki je manj kot 24 ur po oddani kandidaturi nekoliko nepričakovano postal novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije. "Ko so me včeraj prosili naj kandidiram, me je kar malo stisnilo, ampak ker vem, da je prava ekipa, sem rekel, zakaj pa ne. Čez eno uro sem dobil klic od žene, ki me enkrat na leto pokliče po priimku, tokrat pa mi je rekla: 'Vehovar, da ne bi slučajno'. Po pogovoru z njo sem začel trezneje razmišljati. Najprej sem v roke vzel program dr. Šmona, ga natančno preučil, bolj popolno napisanega programa še nisem videl. KZS je veliko izgubila z njegovim odstopom od kandidature," meni dobitnik olimpijske kolajne iz Atlante, ki pa podrobnosti samega programa ni izdal.

"Lahko rečem, da podpišem vsako alinejo v njem. Rad pa bi izluščil bistvo tega programa, to je celostna ponazoritev sistema kolesarjenja v Sloveniji, sistema, ki sicer dobro deluje že dolga desetletja, sistema, ki je poln tradicije, sistema znanja, izkušenj, dobrih ljudi, delujočih klubov. Sistema, ki je izdelal Tadeja Pogačarja in druge šampione. Sistema, ki prireja velika tekmovanja, prireja najbolj množične rekreativne prireditve. Sistema, ki vključuje vse panoge, ne samo cestnega kolesarstva, tudi športne invalide. Želim izluščiti pomen tega sistema in njegov servis. Sistem večjih sprememb ne potrebuje, potrebuje pa dober servis," trdi Vehovar. Ta razmere v kolesarstvu pozna, v njem že 13 let deluje. Je namreč solastnik podjetja Berk, ki se je specializiralo za izdelavo kolesarskih sedežev iz ogljikovih vlaken. Zadnja leta podjetje Berk pospešeno sodeluje s proizvajalcem športne obutve, slovenskim podjetjem Alpina, skupaj razvijata in oblikujeta lahke kolesarske čevlje.

"Nikoli nisem bežal pred odgovornostjo, a zadnja dneva me zaradi te odločitve vendarle obdajajo strahovi. Morate me razumeti, da se nimam kam umakniti, v športu sem celo življenje. Šport me definira kot človeka, kolesarstvo pa daje kruh moj družini. Strah me je, ali sem dovolj dober, vem, da moram vse narediti prav. Če bo kaj narobe, se nimam kam skriti," je dejal Vehovar in dodal, da se ne misli pretirano ozirati nazaj: "Zagotovo so bile storjene napake, ki jih je potrebno popraviti. Zakopali se bomo v delo, projekti pred nami so veliki. Videti se morajo vsi, tudi sponzorji in država. A trdno verjamem v naš uspeh. Žena je pa že marsikaj hujšega doživela in bo preživela tudi to."