Štajnar in Bujak državna prvaka v kronometru

V kategoriji elite so pri moških na 29 kilometrov dolgi progi nastopili le štirje tekmovalci. Mihael Štajnar je bil za 54 sekund hitrejši od Matica Žumra (Adria Mobil), ki pa v absolutni konkurenci ni zasedel drugega mesta, saj ga je prehitel tudi novi državni prvak v konkurenci do 23 let Nejc Komac, kolesar ekipe Factor Racing. Njegov moštveni kolega Jaka Marolt je bil v konkurenci mlajših članov drugi, Anže Ravbar (UAE Emirates) pa tretji.

Eugenia Bujak se je po številu naslovov izenačila z Urško Žigart (Insurance-Soudal), od katere je bila tokrat na 21,7 kilometra dolgi progi hitrejša za deset sekund.

Državno prvenstvo v vožnji na čas FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Tretje mesto je v kategoriji elite zasedla gorska kolesarka Vita Movrin, zaostala je minuto in 15 sekund. V absolutni konkurenci je bila sicer tretja Nika Bobnar (Nexetis), ki je prepričljivo osvojila naslov prvakinje v konkurenci do 23 let. V tej je srebrno kolajno osvojila Špela Colnar (BTC City), za zmagovalko je zaostala dve minuti in 21 sekund, bronasto pa Zoja Ferlež (Pika team by Mastercard).

Državno prvenstvo v vožnji na čas FOTO: Kolesarska zveza Slovenije