Štangelj: Primerjava z motoGP je pretirana, a vseeno ...

Najbolj slovenska ekipa med kolesarsko elito Bahrain Victorious se z najmogočnejšimi ekipami v karavani ne more kosati finančno. Posledično nimajo zvezdnikov, kot si jih lahko zagotovijo ekipe Združenih arabskih emiratov, Ineos, Visma - Lease a Bike in še kdo. A s tem si ne belijo glave, iščejo rešitve, tehnične izboljšave, razvoju dajejo prednost in vzgajajo zvezdnike. Zadnji, ki so ga razvili v tekmovalca, sposobnega nizanja zmag na sprinterskih etapah, je Jonathan Milan (Lidl Trek), ki je lanski Giro sklenil z vijolično majico najboljšega sprinterja.