Štangelj: Tiberi je fant prekrasnega karakterja

Najbolj slovenska ekipa na ravni svetovne serije Bahrain Victorious še ni v popolnosti prebolela dogodkov z uvodne etape 107. Dirke po Italiji, kjer so imeli priložnost za kaj več kot zaostanek dveh minut za tekmeci, a ostali so osredotočeni na zastavljene cilje in po 15 tekmovalnih dneh so v ekipi lahko zadovoljni z izplenom. 22-letni Antonio Tiberi namreč nosi belo majico vodilnega v seštevku najboljših mladih kolesarjev, kjer ga vse do Rima čaka neizprosen boj z dve leti starejšim Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Ineos Grenadiers). Razlika med njima znaša vsega 19 sekund, sledi jima zmagovalec lanske edicije Dirke po Sloveniji Filippo Zana (Jayco AlUla).