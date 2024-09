Stanje mladega slovenskega kolesarja se po grdem padcu izboljšuje

Omrzel, zmagovalec mladinske dirke Pariz–Roubaix, je na prvi etapi dirke v Italiji trčil v redarja, ki je stal pred cestnim otočkom, na katerega je opozarjal z zastavico in piščalko. Trk je bil neizogiben, zato je javnost precej kritik usmerila proti organizatorjem, ki bi lahko morda z bolj premišljeno postavitvijo akterjev preprečili nesrečo.

Sprva je bilo življenje Slovenca celo ogroženo, nato pa se je stanje na srečo izboljšalo. V italijanski bolnišnici so opravili slikanje glave in celotnega telesa. Jakob, ki se padca ne spomni, bo lahko nocoj zapustil intenzivni oddelek, še naprej pa bo v rokah italijanskih zdravnikov, in sicer na nevrološkem oddelku v La Spezii. Tam bo nadaljeval s terapijami potrebnimi za okrevanje.