Stila ne bo spreminjal, zaradi majhnih napak bo še bolj željan zmag

Tadej Pogačar je s tretjim časom zadnjega kronometra potrdil drugo mesto v skupnem seštevku. Za razliko od prejšnjih dveh let v Pariz ne bo pripeljal v majici vodilnega, a je kljub temu zadovoljen. V Jonasu Vingegaardu je dobil izziv, ki mu bo v prihodnje predstavljal dodatno motivacijo. Napadalnega stila vožnje ne namerava spreminjati.

S Tadejem Pogačarjem smo se pogovarjali v slikoviti vasici Rocamadour na cilju 20. etape. "Zelo zadovoljen sem z dirko, sploh s tokratno vožnjo. V teh treh tednih je bilo veliko napak, iz njih se bom učil v prihodnosti. Kot ekipa smo zelo motivirani," je povedal po koncu posamičnega kronometra, ki ga je sklenil na tretjem mestu. Predlani je po pravi srhljivki ugnal Primoža Rogliča, lani v boju za rumeno majico ni imel adekvatnega nasprotnika, letos pa se je Jonas Vingegaard izkazal za previsoko oviro. "Med Jonasom in mano je ogromno spoštovanja. Je odličen kolesar z odlično ekipo. Zelo težko ga bo premagati, ker je še pridobil na samozavesti. Že tako je bil dober, sedaj pa bo še napredoval. On bo tisti, na katerega bo treba paziti."

Koronavirus in usodna 11. etapa Kasneje je na novinarski konferenci kot svojo največjo napako na letošnjem Touru izpostavil vožnjo na 11. etapi, ko je v primerjavi z Dancem izgubil skoraj tri minute. Je pa imela celotna ekipa emiratov precej težav s koronavirusom, dirko so od osmih končali le štirje kolesarji. "Že na začetku je bilo zelo težko izbrati ekipo, ker sta se dva kolesarja ravno vrnila po okrevanju zaradi covida-19. Potem so se nesreče kar vrstile. Na koncu smo bili le še štirje. Vseeno smo se imeli dobro in dali vse od sebe. Lahko smo ponosni na to, kar smo dosegli," je svoje pomočnike pohvalil Pogačar.

icon-expand Po mnenju Tadeja Pogačarja je bila na koncu usodna 11. etape, na kateri je ostal brez rumene majice. FOTO: AP

Splošen konsenz je, da je zmago na Touru zapravil v že omenjeni 11. etapi, ko je sam pokril številne napade Jumbo-Visme, na sklepnem klancu na prelazu Granon pa je ostal brez moči, da bi sledil Jonasu Vingegaardu. "Col du Granon je bila napaka, a glede na vse okoliščine je bilo upravičeno, da sem pokrival njihove napade. Preprosto izigrali so me. Vse ostale etape prej in potem sem bil zelo dober. Užival sem, zato ne bom spreminjal svojega sloga." Na vprašanje, kaj se je letos naučil, je odvrnil: "Veliko. Naredili smo veliko majhnih napak. Nič strašnega, ampak zagotovo se lahko še izboljšamo. In to v vseh segmentih." Nato je nekaj priznanih besed namenil nizozemski Jumbo-Vismi, ki je imela letos absolutno premoč v primerjavi z ostalimi ekipami. Njeni kolesarji si lastijo rumeno, zeleno in pikčasto majico, obenem so dobili kar šest od 20 etap.

icon-expand Jonas Vingegaard je prekinil dvoletno vladavino Tadeja Pogačarja na francoskih cestah. FOTO: AP

Motiviran, da bo drugo leto še boljši "Letos niso pokazali skoraj nobene pomanjkljivosti. Izgubili so dva kolesarja, ampak ni bilo videti, kot da jim kdo manjka, morda ker smo mi bili samo v štirih. Vozili so odlično. Pokazali so, kako močni so, a vsako leto je nekoliko drugače. Marsikaj se ti lahko pripeti, tako kot se je letos nam. Upamo, da bomo imeli drugo leto več sreče," je bil realen dvakratni zmagovalec dirke po Franciji. "Zaradi letošnjega Toura bom v prihodnosti še bolj željan zmag. V Jonasu vidim velik izziv, ki ga letos nisem uspel premagati. Zelo motiviran sem, da bom drugo leto še boljši in da bom lahko premagal tudi ta izziv," je še zaključil 23-letnik s Klanca pri Komendi.