Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Strašljiv prizor: kolesar na Touru centimetre oddaljen od padca v prepad

Alpe d'Huez, 25. 07. 2026 17.06 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
Lu.M
Strašljiv padec Seppa Kussa

Predzadnja etapa Dirke po Franciji je postregla z bojevito zmago priljubljenega ekvadorskega kolesarja Richarda Carapaza. Ta je do nje prišel po tem, ko je v zadnjih nekaj kilometrih prehitel vodilnega Seppa Kussa. Američan je v zaključku etape dvakrat padel, posebej strašen pa je bil drugi spodrsljaj, ki bi se lahko končal tudi usodno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sepp Kuss je zaradi slovenskih korenin postal ljubljenec naše kolesarske javnosti. Marsikdo je tekom predzadnjo etapo Dirke po Franciji pesti močno stiskal za simpatičnega Američana, ki se mu je nasmihala velika zmaga. Težavnost 170 kilometrov dolge trase pa je pustila svoje posledice na zbranosti 31-letnika, ki se je v zadnjih kilometrih dvakrat znašel na tleh.

Posebej zaskrbljujoč je bil drugi spodrsljaj, pri katerem je Američan končal v zadnjem delu varnostne ograje. Ta mu je rešila življenje, saj je sledil del brez zaščite, ki je vodil v prosti padec čez cesto in v prepad. Zastrašujoč prizor je kmalu preplavil družbena omrežja.

dirka po franciji sepp kuss padec zaščitna ograja

Pogačar odlično pomagal 'vajencu' Del Toru, nepopustljivi Carapaz do zmage

Zadnja etapa Toura skrajšana zaradi požarov

24ur.com Gledalci obnemeli: Rogličev moštveni kolega zakrivil grozljiv padec
24ur.com Vingegaard je na zadnjem vzponu pobegnil Pogačarju in verjetno odločil Tour
24ur.com Pogačar grdo padel v jarek, nato zmagal krvav in poln odrgnin
24ur.com Čustveni Mohorič po 'hat-tricku': Očitno je Gino iz nebes želel, da zmagam
24ur.com V iskanju ceste: 'fiču' zmanjkalo tal pod kolesi, nato 'vzniknil' izpod ovinka
24ur.com Povzročil je Pogačarjev padec, se opravičil, zdaj pa mu grozijo
24ur.com Mezgec nezadovoljen zaradi napake, ki ni bila 'kolesarska'
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cool_B
25. 07. 2026 18.02
Kot bi rekel Stoner nekoč v MotoGP: Njegove ambicije so presegle njegov talent.
Odgovori
+1
1 0
kryptix
25. 07. 2026 17.52
Trenutek ko je organizator bolj vesel kot zmagovalec etape. Tragedija za kolesarja super za vse kolesarje v bodoče.
Odgovori
+1
1 0
televizija2000
25. 07. 2026 17.37
Grozljivo je izgledalo
Odgovori
+6
7 1
Šestka6
25. 07. 2026 17.37
Ja no, če bi bila mreža en meter krajša bi pa lahko pisali o tragediji, izmučenost in hitrost hitro pripeljejo do tega.
Odgovori
+3
3 0
bik123
25. 07. 2026 17.35
a nimate kaj pisati da pisete take nebuloze, falirancki fdvjevski?
Odgovori
+0
3 3
Mean Cat
25. 07. 2026 17.27
Iz enga clanka bo zdej narjenih najmanj pet clankov
Odgovori
+1
1 0
Tone Anton
25. 07. 2026 17.27
Dejstvo je, da so hitrosti pri spustih s prelazov vse večje in vse bolj nevarne. Upam, da bodo to rešili, predno bo res koga torpediralo v prepad.
Odgovori
+3
4 1
Watcherman
25. 07. 2026 17.16
Pa razložite kako je bil centimetre oddaljen od padca v prepad,če je postavljena zaščitna varnostna mreža pa še z roko se je oprijel in zadržal.Lp
Odgovori
-1
4 5
Watcherman
25. 07. 2026 17.14
Niti malo ne drži kar ste napisali pa še zaščitna mreža je postavljena enostavno vas ne razumem.Lp
Odgovori
+4
8 4
kryptix
25. 07. 2026 17.26
Jaz pa razumem kako se lovi pozornost in oba sva se ujela v to past nepomembnih novic😆
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
moskisvet
Portal
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
dominvrt
Portal
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
okusno
Portal
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820