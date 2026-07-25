Strašljiv prizor: kolesar na Touru centimetre oddaljen od padca v prepad

Sepp Kuss je zaradi slovenskih korenin postal ljubljenec naše kolesarske javnosti. Marsikdo je tekom predzadnjo etapo Dirke po Franciji pesti močno stiskal za simpatičnega Američana, ki se mu je nasmihala velika zmaga. Težavnost 170 kilometrov dolge trase pa je pustila svoje posledice na zbranosti 31-letnika, ki se je v zadnjih kilometrih dvakrat znašel na tleh.

Posebej zaskrbljujoč je bil drugi spodrsljaj, pri katerem je Američan končal v zadnjem delu varnostne ograje. Ta mu je rešila življenje, saj je sledil del brez zaščite, ki je vodil v prosti padec čez cesto in v prepad. Zastrašujoč prizor je kmalu preplavil družbena omrežja.