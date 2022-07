Super navijač Jumbo-Visme, ki ga še nihče ni navdušil bolj kot Roglič

"Prvič sem ga v živo videl na startu Toura 2017 v Düsseldorfu. Še vedno hranim te fotografije. Od takrat si vsako leto skušam v živo pogledati čim več etap. Letos smo imeli to srečo, da je trasa šla mimo naših krajev. Sedaj pa gremo še v Alpe in Pireneje," je razlagal 22-letni Lucas.

Povedal je, da je spremljanje dirke po Franciji del družinske tradicije. Njegova mama je dodala, da to počnejo že več kot 30 let. Strast do Toura pa se je še dodatno razplamtela že omenjenega leta 2007. Danski hribolazec Michael Rasmussen je takrat v dresu Rabobanka dobil dve kraljevski gorski etapi in Lucasova ljubezen do nizozemske ekipe je bila rojena.

Za drugo polovico letošnje dirke trdno verjame, da bo znova dočakal (vsaj) etapno zmago svojega prvega ljubljenca. "Za rumeno majico je morda že prepozno, ampak prepričan sem, da bo prišel do vsaj ene etapne zmage. Če ne tu (v Alpah, op. a.), pa v Pirenejih," je bil glede Rogliča optimističen francoski navdušenec.

Na koncu se Lucasu med gručo navijačev ni uspelo prebiti do 32-letnega Kisovčana. Osmi dres je zaenkrat ostal nepopisan, a s tem si ni belil glave. Priložnosti za to bo še veliko. Že avgusta se z družino podaja na Nizozemsko, kjer bo start dirke po Španiji.