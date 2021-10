'Superman' Lopez znova za Astano

Novo moštvo 27-letnika z vzdevkom "Superman" je novico sporočilo na svoji uradni spletni strani. Sedemindvajsetletni hribolazec je z Astano podpisal dveletno pogodbo.

Za kazahstansko moštvo je Lopez že tekmoval, in sicer vse od prihoda v profesionalno karavano leta 2015 do konca lanske sezone. V karieri je zabeležil 21 zmag in velja za enega najboljših hribolazcev. Na velikih tritedenskih dirkah ima dve uvrstitvi na oder za zmagovalce, na Vuelti in Giru v letu 2018 je bil namreč skupno tretji.