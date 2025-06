Svetla kolesarska prihodnost: Omrzel zmagovalec 'Baby Gira'

Jakob Omrzel, ki je nedavno dirko po Sloveniji končal na visokem četrtem mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, je zadnji dan preizkušnje po Italiji začel z 11 sekundami zaostanka za Lukom Tuckwellom. 19-letnik je imel v zadnji razgibani trasi posledično še dovolj priložnosti pridobiti nekaj časa, potem ko je bil od Avstralca boljši že v zahtevni sobotni etapi.

Kolesarji so se na osmi in hkrati zadnji etapi ene najbolj prestižnih preizkušenj za mlajše člane dvakrat spopadli z zelo strmim klancem Prarostino (2,5 km/12,8 %). Medtem ko so ob prvem prečkanju z napadi poskušali številni kolesarji, se je tako kot v najtežjih etapah v ospredju vzpostavila skupina okoli 15 najboljših, med katerimi so bile razlike majhne.

Omrzel je v zadnjem delu drugega vzpenjanja na Prarostino skušal večkrat streti Tockwella, a je 21-letnik do zadnjih nekaj 100 metrov kljuboval 19-letniku. Toda mladi Slovenec se je z Norvežanom Joergenom Nordhagnom na vrhu odlepil, skupaj pa sta imela okoli 10 sekund naskoka pred zmagovalcem sobotne etape Čehom Pavlom Novakom in Tuckwellom.