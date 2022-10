Svetovni prvak še niha v odločitvi med nastopom na Giru ali Touru

"Načeloma je naš načrt nastop na Giru, veliko pa bo odvisno od števila kronometrskih kilometrov. Je pa moja želja, da zmagam na vseh treh največjih dirkah," je povedal Belgijec, ki je letos že dobil svoj prvi "grand tour", dirko po Španiji, poleg tega in naslova svetovnega prvaka pa se lahko pohvali tudi z zmago na spomeniku Liege-Bastogne-Liege. Naslednje leto zmage na Vuelti ne namerava braniti, osredotočil se bo na svetovno prvenstvo, želi postati prvak tudi v kronometru, je poročal cyclingnews.com.

"Zaenkrat ne morem potrditi, kaj bo naslednje leto moj glavni cilj. Čakamo na potrditev tras za Giro in Tour, ko bomo natančno vedeli, kakšne bodo etape, se bomo dokončno odločili," Evenepoel ni potrdil govoric in svojih namigov, da je bližje nastopu na Giru, ki naj bi vseboval tri kronometre, kot pa Touru.

Še ena stvar, ki jo je Evenepoel zagotovo izključil, je zapustitev ekipe QuickStep-AlphaVinyl. V preteklem mesecu so se pojavile govorice, da mu velike denarce ponujajo pri ekipi Ineos Grenadiers, a prestop sta šef QuickStepa Patrick Lefevere in sam Evenepoel zanikala.

"Če bo šlo vse po načrtih, bom svojo pogodbo oddelal do konca, se pravi, do leta 2026," je napovedal Evenepoel, ki ne želi zapustiti moštvenih kolegov in prijateljev: "Skupaj smo dve leti gradili zgodbo, tega dela ne bom kar tako zavrgel."