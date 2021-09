Čerin pred cestno dirko: Slovenija s štirimi, ki lahko osvojijo medaljo

V nedeljo bo Flandrija gostila enega od vrhuncev kolesarske sezone – cestno dirko za naslov svetovnega prvaka. Slovenija bo nastopila v polni postavi, vloga kapetana pa bo pripadla Mateju Mohoriču. O napovedih pred težko pričakovano preizkušnjo, ki naj bi jo v živo spremljalo okoli 800 tisoč navijačev, smo se pogovarjali s Primožem Čerinom. Prvi Slovenec, ki je končal Tour de France, med pretendenti za kolajne izpostavlja kar štiri naše kolesarje. Kot pravi, bo najbolj pomembno, da jih čim več "preživi" do zaključnih kilometrov.

icon-expand Državni prvak Matej Mohorič je prvi slovenski adut za kolajne, svoje bosta zagotovo rekla tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, medtem ko Primož Čerin opozarja tudi na našega najboljšega sprinterja Luko Mezgeca. FOTO: AP

Dvakratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar, trikratni zaporedni kralj Vuelte Primož Roglič in letos izjemni Matej Mohorič, ki je prav svetovnemu prvenstvu podredil drugi del sezone, bodo glavni slovenski kandidati za medaljo na nedeljskem svetovnem prvenstvu. Favoritov je sicer veliko, a skoraj 270 kilometrov dolga preizkušnja ponuja več vprašanj kot odgovorov, s čimer se strinja tudi slovenska kolesarska legenda Primož Čerin, ki pa med možnimi dobitniki kolajn ob že omenjeni trojici vidi še enega slovenskega aduta. "Matej, Primož, Tadej, pa tudi Luka (Mezgec, op. a.) so lahko vsi kandidati za medalje. Letošnja proga je take narave, da je zelo težko karkoli napovedovati oziroma izpostaviti enega od favoritov. Morda edino Wouta van Aerta, ki je zmagoval na zadnjih dirkah. Potem pa je tu kopica kolesarjev, za katere je težko reči, ali so ali niso," je bil v napovedi nedeljske poslastice previden Čerin.

Prvi kolesar s sončne strani Alp, ki mu je uspel preboj med profesionalce, opozarja, kako pomembno bo za slovensko osmerico, da čim številčnejša preživi prvi osip. "Prva naloga bo s čim več kolesarji priti v zaključni del dirke, se pravi tja po 200, 220 kilometrih," je pojasnil Čerin. "Tam bo verjetno prišlo do napadov z ene, druge ali tretje strani. In če imaš v tistem trenutku le enega kolesarja, se bo zelo težko pravilno odločiti, kdaj iti zraven. Če pa jih imaš več, je potem bistveno lažje pokrivati napade." Ljubljančan pričakuje, da se bo prav po nekje 200 kilometrih zgodila prva selekcija med najboljšimi: "Od tam naprej bo pomembna vsaka odločitev. Vsak skok lahko dirko obrne na glavo. Zelo pomembno bo, da bo čim več naših kolesarjev v ospredju, sploh če se bodo dobro ujeli med sabo. Moramo vedeti, da ne bo radijskih zvez. Selektorji ne bodo mogli opozarjati kolesarjev, kaj in kje narediti. Zato bo medsebojni kontakt med kolesarji v rizičnih trenutkih še toliko bolj pomemben."

Slovensko osmerico, ki bo v nedeljo nastopila na cestni dirki, sestavljajo: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak, Jan Polanc in David Per.

268,3 kilometra, 42 "klančkov" in obilo pasti

Trasa od Antwerpna do Leuvna bo postregla s kar 42 vzponi, med katerimi sicer ni niti enega, ki bi bil daljši od kilometra, a je razgibana trasa praktično brez ravninskih delov. Čerin pa je opozoril še na druge nevarnosti. "Ni zgolj to, da gre proga ves čas gor in dol. Tu je veliko ozkih cest, ovinkov. Veliko bo tudi odvisno od vremenskih pogojev. Belgija je lahko, kar se vremena tiče, zelo zahrbtna. Tudi če bo med dirko samo za uro ali dve padal dež, bodo ceste povsem drugačne. Če bo deževalo, bo dirka še bistveno bolj težavna, kot bo že sicer zaradi vseh kilometrov, vzponov in spustov. Trasa je zelo nepredvidljiva." Kot je dodal, bodo v prednosti kolesarji, ki imajo s teh cest že določene izkušnje. Mednje zagotovo ne sodita Pogačar, ki v Flandriji v članski konkurenci sploh še ni dirkal, in Roglič, čigar edina prava izkušnja s flamskimi kockami ima že precej dolgo brado – leta 2016 jih je izkusil na dirki po Beneluksu. Jima pa gre v korist dejstvo, da bodo kolesarji po tlakovanih cestah prevozili zgolj dobra dva kilometra.

Poskusiti že prej bi bilo smiselno

Stavnice med Slovenci z največ možnostmi za kolajno izpostavljajo Mateja Mohoriča, ki je šesti favorit. Pogačar in Roglič sta po napovedih nekoliko zadaj, zato ne bi bilo presenečenje, če bi z napadom poskušala presenetiti že več 10 kilometrov pred ciljem. Nenazadnje je aktualni zmagovalec Toura to taktiko preizkušal na lanskem SP v Imoli in letos na OI v Tokiu, kjer je osvojil bron. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo Pogačar spet poskušal s tovrstnim napadom, je Čerin odvrnil: "Vsekakor bi to bilo smiselno. Ker bi naši v ciljnem sprintu proti kolesarjem, ki imajo veliko podlage za takšne dirke, zelo težko konkurirali. Verjetno Matej še najbolj, tako Primož kot Tadej pa bosta morala v zaključku igrati bolj na to, da se poskušata odlepiti. Kdaj to narediti, pa je stvar vsakega posameznika. Kolesarji med dirko zelo dobro vedo, kakšne noge imajo in kdaj je smiselno poskusiti."