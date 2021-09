Svetovno prvenstvo odpirli kronometristi: Pogačar deseti, znova zmagal Ganna

Na 43,3 kilometra dolgi ravninski progi od Knokkeja do Brugga je Filippo Gana poskrbel, da je bil s povprečno hitrostjo več kot 54 kilometrov na uro, kronometer najhitrejši v zgodovini svetovnih prvenstev. Trasa kronometra je bila podobna tisti z evropskega prvenstva pred desetimi dnevi, ko je od Slovencev nastopil le Pogačar, zasedel je 12. mesto.

"Vem, kako je zmagati v domovini, vem, da sem razočaral Belgijca in njune navijače. A bil sem izredno motiviran, da ponovim lanski uspeh. Potem, ko nisem zmagal doma na evropskem prvenstvu, sem odšel na višinske priprave in izboljšal pripravljenost. Pred dirko sem imel dober občutek, dobre noge. Wout je bil odličen, a me je tudi motiviral. Imel sem podatke, v zadnjem delu se pospešil in ga prehitel. Za naslednje leto si želim novo zmago," je po zmagi dejal Ganna, ki je dosegel povprečno hitrost 54,35 km/h, s tem pa je skoraj za kilometer izboljšal prejšnji rekord Nemca Tonyja Martina, ki ga je dosegel v Dohi leta 2016. Nemec je prav danes oznanil, da končuje kariero, od katere se je poslovil s šestim mestom.

Italijan, ki je bil najboljši že lani v domači Imoli, je razočaral številne belgijske navijače, ki so pričakovali zmago domačega kolesarja, na koncu pa so se morali zadovoljiti z drugim in tretjim mestom. Wout Van Aert je z zaostankom šestih sekund osvojil srebro, potem ko je bil najhitrejši na obeh vmesnih časih, bron pa si je okrog vratu obesil Remco Evenepoel.

Solidni predstavi sta na progi, ki jima zaradi popolne ravnine ni ustrezala, pokazala slovenska tekmovalca Tadej Pogačar in Jan Tratnik. Dvakratni zmagovalec Toura je na svojem prvem nastopu v vožnji na čas na svetovnih prvenstvih z zaostankom minute in 53 sekund zasedel deseto mesto, Jan Tratnik pa je bil 15. (+2:04). Več na taki progi nista pričakovala, saj so imeli na njej prednost specialisti za to disciplino, sicer večji in močnejši kolesarji.

"Lahko sem zadovoljen. Od evropskega prvenstva sem napravil napredek. Tako po uvrstitvi kot tudi po občutku na progi. Imel sem dober ritem, vsekakor pa se še nisem počutil tako dobro kot spomladi," je dejal Pogačar, ki bo do cestne dirke naslednjo nedeljo še poizkušal popraviti formo. Tudi Tratnik je bil zadovoljen: "Mislim, da je bilo to moja najboljša vožnja na takih progah. Bolje ne bi mogel kolesariti, dobro sem porazdelil moči, nisem imel prav nobene krize."

Zanimivo je, da so stavnice pred srečanjem pravilno napovedale končno zaporedje. Prvi favorit je pričakovano bil aktualni svetovni prvak v tej disciplini Filippo Gana. Drugi je bil domači adut Remco Evenepoel, tretja pa sta s kvoto 4 bila Wout van Aert in Stefan Küng. Vsi ostali imajo bistveno višje kvote, naslednji je bil s 13 Stefan Bissegger. Pogačar pa je bil na devetem mestu s 67. Jan Tratnik je imel še bistveno višjo, in sicer 251, s čimer je bil 22.