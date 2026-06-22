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Kolesarstvo

'Dirka po Sloveniji ima posebno mesto, saj sem jo gledal že kot otrok'

Novo mesto, 22. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan STA
Jakob Omrzel

Na domači kolesarski "pentlji" se je izkazal tudi Jakob Omrzel. Dvajsetletni Dolenjec je po četrtem mestu na lanski preizkušnji tokrat stopil na zmagovalni oder. Na tretjem mestu je za zmagovalcem Nemcem Florianom Lipowitzom zaostal 2:06 minute. Drugi je bil Italijan Giulio Pellizzari (+0:42), sicer Lipowitzev ekipni kolega.

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Jakob Omrzel je na slovenski pentlji prvič vrtel pedala po poškodbi. "Za mano so priprave na Tenerifu, kjer sem preživel tri tedne. Tam sem se zelo sprostil in hkrati prišel do forme, v kateri si želim biti," je pred predstavniki sedme sile povedal Jakob Omrzel, ki nima v načrtu, da bi po domači dirki nastopil v Franciji, zato mu je bila omenjena preizkušnja predstavljala osrednji cilj. 

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"Ta dirka ima zame posebno mesto, saj sem jo gledal že kot otrok. Res je, da obstajajo tekmovanja še na višji ravni, a domače tekmovanje je le nekaj posebnega, zato se v Slovenijo vračam z velikim veseljem," je dodal Omrzel in se ozrl nad petdnevno dirko. .

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Damjan Žibert

"Zagotovo sem zadovoljen, cilj je bil priti med najboljše tri v generalni razvrstitvi in izpolnili smo ga. Pred začetkom bi tak razplet podpisal," je po koncu domače pentlje dejal Jakob Omrzel.

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"Standardno težka dirka. Zadnja dva dneva sta predstavljala preizkus samega sebe. Včerajšnja etapa je naredila razlike, danes pa se je samo branilo. Ko pogledam nazaj, je bilo vse super," je še dodal mladi slovenski up za prihodnost. "To je potrditev, da potencial je in da delamo korak za korakom proti vrhu, kar mi je zelo všeč," je še dodal 20-letni Dolenjec.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Omrzel je še drugič zapovrstjo osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, v zadnji etapi pa je ciljno črto v Novem mestu prečkal kot deveti.

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Slavil je Florian Lipowitz, ki je imel pred drugouvrščenim moštvenim kolegom, Novozelandcem Laurenceom Pithiejem in Italijanom Alessandrom Fancellujem 24 sekund naskoka. To sezono je mladi Omrzel med drugim zasedel osmo mesto na dirki po Madžarski, na dirki po Alpah pa je bil v močni konkurenci šesti.

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