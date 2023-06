'Ta zmaga bo vedno nosila posebno mesto v mojem srcu'

Nesrečni švicarski kolesar je na četrtkovi etapi ob visoki hitrosti na hitrem spustu s prelaza Albula do cilja v La Puntu padel in pristal v vodi. Zdravniki so le nekaj minut zatem prispeli na kraj nesreče in ga začeli oživljati, nato pa s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu. Zdaj tragično nekdanji moštveni kolega Mateja Mohoriča je bil v njegovih mislih vse od tragičnega trenutka v Švici. Z dvignjeno roko in pogledom v nebo ob zaključku dirke, se je poklonil ne zgolj moštvenemu kolegu, ampak predvsem prijatelju.

"Bil mi je zelo blizu. Pred dvema letoma sva na Touru bila skupaj v sobi in bil je še zelo neizkušen in mlad (to je bil njegov prvi nastop tam). Na četrti etapi je zmagal in jaz sem bil skupaj z njim v pobegu. Takrat sem naredil vse za to, da sem mu utrl pot do zmage. ko mu je uspelo zmagati je dobil zaupanje vase in od takrat sva si bila zelo blizu. Bil je zelo dober fant, predober za ta svet in bog se je odločil, da ga vzame nazaj k sebi," je svoj odnos z obetavnim švicarskim kolesarjem Ginom Mäderjem slikovito opisal čustveni Mohorič.