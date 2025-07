'Tadej je edinstven talent, vsi radi delajo zanj in se razdajajo do zadnjega atoma moči'

Andrej Hauptman, športni direktor ekipe UAE Team Emirates-XRG, je v pogovoru za slovenske medije po koncu 20. etape dejal, da morajo biti tudi danes osredotočeni in vodilnega na dirki po Franciji Tadeja Pogačarja mirno pripeljati do cilja v Parizu. Svojega varovanca je označil kot fenomenalnega in dodal, da v kritičnih trenutkih ostaja hladen. Tako kot kolesarji tudi ekipe na dirki po Franciji odštevajo zadnje ure do konca 112. izdaje. Največji kos pogače se obeta ekipi emiratov.

Andrej Hauptman FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tadej Pogačar je namreč tik pred četrto zmago, saj ima v seštevku 4:24 minute naskoka pred drugim Dancem Jonasom Vingegaardom. Obenem so emirati s Timom Wellensom slavili še v eni od ubežnih etap, Pogačar pa bo na odru za zmagovalce na Elizejskih poljanah oblekel še pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih.

"Zavedali smo se, da je Tadej številka ena na svetu, da je prvi favorit za zmago. Zato smo vedeli, da bodo vse druge ekipe naredile vse, da bi ga osamile in skušale narediti razliko. Mi smo storili ravno nasprotno in vse skupaj nevtralizirali," je v pogovoru po koncu 20. etape dejal Andrej Hauptman.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Bili smo zelo samozavestni, po padcu Joaa Almeide pa smo vedeli, da bo zelo težko. Ampak na koncu se je izkazalo, da je ekipa res držala skupaj, ustvarila 'top' energijo, in zato smo pred zadnjo etapo z lepo prednostjo," je še dodal nekdanji odlični slovenski kolesar.

Čeprav je bilo videti, da ni več na vso moč napadal in da so tudi vsi napadi nanj ter pritisk z vseh strani Pogačarju prišli do živega, je svojega rojaka Hauptman v zadnjem tednu označil kot "mirnega in hladnega". "Na koncu so vsi utrujeni. S tako prednostjo menim, da ni treba ničesar tvegati, saj lahko več izgubiš kot pridobiš. Zmagal je štiri etape, skupaj smo jih dobili pet, tako da imamo majico vodilnega, zmagal pa bo tudi v točkovanju gorskih ciljev, tako da potrebe po napadanju ni bilo," je pripomnil Hauptman.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia icon-expand

Zanj je več kot jasno, da bodo vsi od najboljšega kolesarja skušali dobiti kar največ: "To je pač cena tistega, ki je najboljši." In kaj dela Pogačarja najboljšega? "Tadej je res fenomenalen, sploh v kritičnih trenutkih vselej ostane hladen. Imeli smo tudi nekaj sreče, da je Matteo Jorgenson vmes zbolel, zaradi česar smo morali nadzorovati le Jonasa Vingegaarda," je izpostavil športni direktor emiratov.

Pogleda proti Vuelti še ni usmeril, je pa opisal s trikratnim prečkanjem Montmartra spremenjeno etapo v Parizu. "Ta etapa je zdaj daleč od tega, da bi se zgolj lepo peljali do Pariza in dirkali v zadnjih krogih. Vem, da bo treba biti zbran in etapo odpeljati tako, kot bi bila navadna," je sklenil Hauptman.

Pogovor z Maurom Gianettijem, vodjo ekipe UAE Team Emirates FOTO: 24ur.com icon-expand

Šef ekipe Mauro Gianetti je prav tako v izjavah za slovenske medije dejal, da je Pogačarjeva zmaga izjemen dosežek, a da bo treba ostati zbran še zadnji dan v sedlu. "Trdo smo garali kot celotna ekipa, vse od kolesarjev, trenerskega štaba, direktorjev, partnerjev do sponzorjev, Tadej pa je kot vselej za piko na i pokazal, da je neverjeten športnik in talent," je športnega direktorja dopolnil Gianetti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izpostavil je predvsem Pogačarjevo nalezljivo osebnost, zaradi česar se celotna ekipa z veseljem podredi Slovencu. "To je naša ekipa, smo kot družina, skrbimo eden za drugega. Tadej ni le del ekipe, je tudi najboljši prijatelj svojih ekipnih kolegov. Skupaj med višinskimi pripravami ustvarjajo izjemno vzdušje, se šalijo in se imajo radi," meni Gianetti.

"Vsem je jasno, da je Tadej edinstven talent, vsi radi delajo zanj in se razdajajo do zadnjega atoma moči, saj vedo, da bo to storil tudi on in se boril za zmage. Seveda sprejmemo tudi dejstvo, ko ne zmagamo, a vselej delujemo kot družina," je še dejal švicarski funkcionar. Tudi 61-letni šef ekipe emiratov tako kot Pogačar in Hauptman nima odgovora na to, ali bo prvi zvezdnik kolesarstva na startu Vuelte. "V naslednjih tednih bomo videli in se odločili z mirnimi glavami," je na kratko sklenil Gianetti.